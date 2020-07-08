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رسميًا: ألونسو يعود إلى صفوف فريق رينو بدءًا من موسم 2021

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رسميًا: ألونسو يعود إلى صفوف فريق رينو بدءًا من موسم 2021
من قبل:
, رئيس التحرير
08-07-2020

أعلن فريق رينو بأنه تعاقد مع السائق الإسباني فرناندو ألونسو للدفاع عن ألوانه بدءًا من الموسم المقبل من سباقات الفورمولا واحد، بعد انقطاعٍ دام لموسمين خارج أسوار الفئة الملكة.

ألونسو الذي انضمّ إلى الفورمولا واحد في العام 2001 مع فريق ميناردي، التحق بصفوف رينو في العام 2003 حيث تمكّنا معًا من الفوز ببطولتَي السائقين والصانعين في موسمَي 2005 و2006.

وعلى الرغم من سعيه الدائم نحو تحقيق لقبه الثالث - على غرار مثله الأعلى إيرتون سينا – إلّا أنّ محاولاته باءت بالفشل مع فيراري ومكلارين حيث كانت سنواته الأخيرة بالبطولة مخيّبة للآمال لعدم توفّر سيارة سريعة بين يديه.

ومع نهاية موسم 2018 قرّر ألونسو مغادرة الفورمولا واحد، حيث شارك في سباقات مختلفة مثل سباق إنديانابوليس 500 الشهير، وسباق لومان 24 ساعة، وسباق دايتونا 24 ساعة، بالإضافة لخوضه منافسات رالي داكار 2020 للمرّة الأولى في مسيرته ضمن النُسخة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ومع التطوّرات الكبيرة التي شهدها سوق الانتقالات في الفترة الأخيرة بدءًا من تخلي فيراري عن خدمات سيباستيان فيتيل ومن ثم سلسلة الانتقالات التي تبعتها: كارلوس ساينز الإبن سيُغادر مكلارين نهاية الموسم الجاري من أجل الانتقال إلى فيراري ودانيال ريكاردو سينضمّ كبديلٍ عنه آتيًا من رينو.

وبالتالي وجد فريق رينو فرصةً ذهبية من أجل التعاقد مع ألونسو ليقود إلى جوار السائق الفرنسي إستيبان أوكون.

وقال أبيتبول "إنّ التوقيع مع ألونسو هو جزء من خطة مجموعة رينو لمواصلة التزامها تجاه الفورمولا واحد والعودة إلى الصدارة. إنّ وجوده في فريقنا هو رصيدٌ هائل على المستوى الرياضي ورابط مهمٌ بالنسبة للعلامة التجارية".

وأضاف "إنّ قوة العلاقة بينه وبين الفريق والجماهير تجعل منه خيارًا طبيعيًّا. بالإضافة إلى النجاحات السابقة، فإنه خيارٌ جريء وصريح لمستقبل المشروع. ستُمكننا خبرته وتصميمه على الحصول على أفضل النتائج من بعضنا البعض من أجل دفع الفريق نحو التميّز الذي تتطلبه الفورمولا واحد الحديثة".

ولكن مهمة السائق الإسباني لن تكون سهلةً على الإطلاق إذ سيكون أداء سيارات 2021 مشابهًا للأداء الحالي نظرًا لاستمرار اعتماد السيارات الحالية في العام المقبل، إلّا أنّ الفرصة الكبيرة التي تُعوّل عليها معظم الفرق تكمن في التغييرات التقنية الكبيرة التي ستطرأ على البطولة في موسم 2022.

تجدر الإشارة إلى أنّ ألونسو شارك في 311 جائزة كبرى أحرز خلالها 32 انتصارًا، أولها كان في سباق جائزة المجر الكبرى 2003 وآخرها حتى الآن أتى في إسبانيا 2013 مع فيراري.

كما أنّ السائق الإسباني صعد إلى منصة التتويج 97 مرّة وانطلق من المركز الأوّل في 22 مناسبة.

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الكاتب خضر الراوي

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