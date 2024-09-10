رسميًا: أستون مارتن تُعلن التعاقد مع الأسطورة نيوي

عقد فريق أستون مارتن مؤتمرًا صحفيًا في معقله في سيلفرستون، حيث تمّ الإعلان بشكلٍ رسمي عن ضمّ نيوي إلى الحظيرة البريطانيّة.

بعد أشهر من التكهّنات بشأن مستقبله، حيث بدا في مرحلة أولى على إثر إعلان مغادرته صفوف ريد بُل مطلع العام المقبل أنّ فيراري من أبرز المرشّحين لنيل توقيعه، لكنّ أستون مارتن برزت بعد ذلك على رأس قائمة المرشّحين.

وبدا أنّ الطرفين توصّلا إلى اتّفاقٍ فعلي، خاصة بعد زيارة نيوي السريّة لمنشأة الفريق في سيلفرستون، لكنّ الإعلان الرسمي تأخّر حتّى الآن بالنظر إلى ترجيح وجود بندٍ سري في اتّفاقه مع ريد بُل يقضي بتأخير إعلان وجهته المقبلة حتّى سبتمبر.

ويُواصل نيوي العمل مع ريد بُل حتّى الرُبع الأوّل من العام المقبل، لكن مع استبعاده بشكلٍ بديهي من أنشطة الفورمولا 1.

وينضمّ نيوي إلى فريق أستون مارتن بسجلٍ مظفّرٍ كأحد أفضل المصمّمين على مرّ التاريخ في البطولة.

وسيحصل هناك على سلسلة من المنشآت الجديدة ونفق هواء جديد في ظلّ مواصلة لورنس سترول الاستثمار في الفريق وتحديثه سعيًا وراء الألقاب.

وسيجد نيوي بجواره مجموعة من الأسماء البارزة على صعيد الطاقم التقني، وذلك مع تعاقد الفريق في الأشهر الماضية مع العديد من المهندسين والمصمّمين الرائدين، بدءًا من آندي كاول المسؤول السابق عن قسم محرّكات مرسيدس الذي سيُصبح المدير التنفيذي لأستون مارتن، ومن ثمّ تعاقد الفريق مع إنريكو كارديلي المدير التقني السابق للهيكل في فيراري.

وقال نيوي: "أنا مسرورٌ بالانضمام إلى فريق أستون مارتن للفورمولا 1، أشعر بالإلهام والإعجاب بالشغف والالتزام الذين يجلبهما لورنس معه إلى كلّ ما يقوم به".

وأضاف: "لورنس عازمٌ على إنشاء فريقٍ عالمي. إنّه مالك الحصّة الأكبر الذي ينخرط بشكلٍ فاعل في الرياضة. التزامه ظاهرٌ في تطوير مركز أستون مارتن ريسينغ للتكنولوجيا ونفق الهواء في سيلفرستون، وهما من أحدث ما يكون وهو ما يخلق بيئة عملٍ رائعة".

وأكمل: "رفقة شركائنا الرائعين مثل هوندا وأرامكو، لدينا كلّ المكوّنات الأساسيّة للبيئة التحتيّة لجعل أستون مارتن فريقًا يفوز بالبطولة، وأتطلّع قدمًا لتحقيق ذلك الهدف".