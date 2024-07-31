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رسالة لوكلير إلى ساينز بعد إعلان انضمامه إلى ويليامز لموسم 2025

بعد أشهر من التكهنات، استقر كارلوس ساينز على خطوته التالية لموسم 2025 عبر الانضمام إلى صفوف ويليامز.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

علم كارلوس ساينز أنه سيترك صفوف فيراري قبل بداية هذا الموسم بعد 4 أعوام أمضاها مع العملاق الإيطالي.

وأتى ذلك بعد قرار هاميلتون بأن ينهي مسيرته داخل القلعة الحمراء ليخسر الإسباني مقعده بجوار شارل لوكلير الذي وقع مؤخرًا عقدًا طويل الأمد مع فيراري.

ومنذ أشهر وساينز يقيّم الخيارات المتاحة له للموسم المُقبل، آملًا في أن يجد الفرصة المناسبة مع فريق صدارة آخر ليواصل المنافسة على الانتصارات بعد هذا الموسم الذي شهدت العديد من التأديات القوية للإسباني إلى جانب انتصاره في أستراليا.

لكن سرعان ما بدا واضحًا أن فرصة ساينز بالبقاء على شبكة الانطلاق في الموسم المُقبل لن تكون إلا مع أحد الفرق خلف المتصدرين.

ليختار الإسباني في النهاية القيادة لصالح ويليامز ليجارو أليكس ألبون في 2025 مكان لوغان سارجينت.

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وتعقيبًا على إعلان انضمام زميله الحالي إلى ويليامز في الموسم المُقبل، كتب شارل لوكلير عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: "أتمنى لك الأفضل ضمن مغامرتك الجديدة في الموسم المُقبل. ما يزال أمامنا نصف موسم نتشارك ونختبر فيه لحظات مميزة كزميلين".

ليرد عليه ساينز قائلًا: "10 سباقات أخرى سويًا، لنحقق الأفضل خلالهم".

فيما عقّب أليكس ألبون زميله القادم عبر انستاغرام قائلًا: "مرحبًا بك في الفريق"، في الوقت الذي وصف فيه ساينز تشكيلته هو وألبون بـ "الفريق من دون زائدة دودية"، ماز حًا بشأن أن التايلندي كذلك سبق وتغيب عن السباقات بسبب خضوعه لعملية استئصال الزائدة.

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