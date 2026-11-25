فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

رسالة راديو لم تُبث تكشف أن ريد بُل فكرت في التخلي عن صدارة ماكس فيرستابن في لاس فيغاس

اتصالات الفريق تكشف أن توم هارت طلب من فيرستابن التفكير في السماح لكيمي أنتونيللي بتجاوزه قبل اللفة الأخيرة في لاس فيغاس

راهان ماجومدار

منشور: 25-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

في أي سباق آخر تقريبًا من سباقات الفورمولا 1، كان اقتراح أن يتخلى متصدر السباق عمدًا عن المركز الأول قبل لفة واحدة من النهاية أمرًا لا يمكن تصوره. لكن فريق ريد بُل طرح هذه الفكرة بالفعل على ماكس فيرستابن خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى لموسم 2026.

وكشفت رسائل الفريق اللاسلكية عن مدى دقة الحسابات التي أجراها فيرستابن ومهندس سباقه توم هارت خلال المراحل الختامية من السباق المثير، الذي شهد 35 تغييرًا في الصدارة مساء السبت.

وبدءًا من اللفة 39، شعر فيرستابن أن مرسيدس تمكنت من فهم نمط توزيع الطاقة الذي يعتمده على المقطع المستقيم في شوارع لاس فيغاس، وطالب الفريق بوضع خطة جديدة.

وقال فيرستابن عبر اللاسلكي: "عليكم النظر في الخطة الخاصة باللفة الأخيرة، لأنهم اكتشفوا كيف يمكنهم تجاوزنا قبل الخط. لذا علينا معرفة ما يجب فعله في اللفة الأخيرة تحديدًا".

ورد هارت بأن المجموعة الاستراتيجية كانت تدرس الأمر، قبل أن يعود بعد سبع لفات، وتحديدًا في اللفة 46، ليقدم تقييمًا واضحًا قائلًا: "من ناحية توزيع الطاقة، ليست لدينا استراتيجية أفضل من تلك التي تتبعها حاليًا. لذلك، فأنت تستخدم بالفعل أفضل استراتيجية للفة الأخيرة".

وبعد لفة واحدة، حذر هارت من أن السائقين الخمسة الأوائل كانوا متقاربين بفارق لا يتجاوز ثانية واحدة. ثم جاءت اللفة 48، عندما أغلق جورج راسل مكابحه واصطدم بالحاجز عند المنعطف الخامس خلال معركته مع زميله في الفريق كيمي أنتونيللي، ما دفع فيرستابن إلى التعليق بسخرية: "أحسنت. يا إلهي".

كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وبذلك، أصبح أنتونيللي، بطل العالم لموسم 2026، التهديد الوحيد المتبقي لفيرستابن مع دخول اللفة قبل الأخيرة. وبعد التحذير من وجود حطام عند المنعطف الخامس وتحديث الفوارق الزمنية، قدم هارت أكثر اقتراحاته التكتيكية جرأة في منتصف اللفة 49.

وقال هارت لفيرستابن: "أنتونيللي على بعد 1.2 ثانية، وبياستري على بعد 1.9 ثانية. فكر فقط فيما إذا كنت تريد أن تكون السيارة المتصدرة عند نقطة تفعيل نظام التجاوز يا ماكس. هذه هي اللفة قبل الأخيرة".

استند منطق هارت إلى طبيعة القوانين الخاصة بلاس فيغاس في موسم 2026. فمع وجود نقطة رصد وحيدة لنظام التجاوز على الحلبة، تقع مباشرة بعد المنعطف الـ 16، كان أي سائق يتأخر بفارق أقل من ثانية عند تلك النقطة يحصل على 0.5 ميغاجول إضافية من الطاقة الكهربائية لاستخدامها طوال اللفة الأخيرة، إلى جانب الاستفادة من عامل السحب القوي على المقطع المستقيم الذي يبلغ طوله 1.9 كيلومتر في شارع لاس فيغاس.

وكان عبور خط الرصد في الصدارة يحمل مخاطرة بتحويل فيرستابن إلى هدف سهل للتجاوز قبل العلم المرقط.

لكن فيرستابن لم يكن مضطرًا إلى المخاطرة بالسماح لأنتونيللي بتجاوزه، لأن سائق مرسيدس الشاب كان يحاول تنفيذ الخدعة نفسها، ولكن بصورة معاكسة.

ففي محاولة للبقاء خلف فيرستابن عند نقطة الرصد بعد المنعطف الـ 16، ومن ثم إطلاق دفعة قوية من طاقة بطارية مرسيدس في اللفة الأخيرة، رفع أنتونيللي قدمه عن دواسة الوقود عند الاقتراب من المنعطف الـ14 في اللفة 49، ثم أعاد الضغط عليها تدريجيًا للحفاظ على الزخم.

لكن هذا التسلسل غير المتوقع في استخدام دواسة الوقود أربك برنامج إدارة استعادة الطاقة في سيارته، ما جعله يخرج من المنعطف من دون أية طاقة متبقية في البطارية، وخسر قرابة ثانيتين على المقطع المستقيم.

وتجاوزت سيارتا مكلارين أنتونيللي قبل بدء اللفة الأخيرة، ما حول تعليمات هارت في اللفة 50 إلى مجرد توجيهات لإكمال الطريق نحو الفوز.

وقال هارت لفيرستابن: "في اللفة الأخيرة، السيارة التي خلفك هي نوريس. نوريس على بعد 1.2 ثانية، وبياستري على بعد 2.4 ثانية. ويمكننا استخدام زر البووست عند الخروج من المنعطف الـ 14 على أية حال".

وسجل فيرستابن لفة أخيرة نظيفة بزمن بلغ دقيقة واحدة و36.450 ثانية، ليتفوق على لاندو نوريس بفارق 0.639 ثانية، محققًا فوزه الرابع في موسم 2026 والـ 75 في مسيرته.

وبهذه النتيجة، وسع فيرستابن الفارق إلى 37 نقطة أمام لويس هاميلتون في صراع المركز الثاني ببطولة السائقين، كما حافظت ريد بُل على تقدمها بفارق تسع نقاط أمام مكلارين في ترتيب الصانعين، وذلك قبل جولتي قطر وأبوظبي.

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