رد فعل فيرستابن القصير لكن اللافت على حلبة مدريد الجديدة للفورمولا 1

أسفر الظهور الأول للفورمولا 1 على الحلبة المحيطة بمجمع إيفيما في مدريد عن فوضى أقل مما كان بعض أفراد الحظيرة يخشون. فبينما شهدت حصتا الفورمولا 3 والفورمولا 2 عدة حوادث، بل واشتعلت النيران في إحدى السيارات، اقتصر حادث الفورمولا 1 الوحيد حتى الآن في جائزة إسبانيا الكبرى على حادث أرفيد ليندبلاد.

وبالتالي، لم تثبت مادرينغ حتى الآن أنها "قاتلة للسيارات" في الفئة الأعلى، لكن ذلك لا يعني أن ماكس فيرستابن من أشد المعجبين بأحدث إضافة إلى روزنامة الفورمولا 1.

وعندما سُئل عن انطباعه الأول عن الحلبة، اكتفى بالقول: "نعم..."

وعندما سُئل عما إذا كان هذا كل ما يريد بطل العالم أربع مرات قوله، تابع: "نعم، لا أعرف. أنا لست من محبي حلبات الشوارع، لذلك لن يتغير ذلك أبدًا. سأفضّل دائمًا القيادة على حلبة مثل سبا".

وأكمل: "أعني، ما فعلوه هنا، من حيث الطريقة التي بنوا بها كل شيء، أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد جدًا، لكنني لست من محبي حلبات الشوارع."

ووصف المدير التقني لريد بُل بيير واشيه الحلبة أيضًا بأنها صعبة جدًا من الناحية الهندسية بسبب تنوع المنعطفات. لكنه يتوقع أن يكون التجاوز تحديًا هائلًا.

وقال: "تضم الحلبة عددًا كبيرًا نسبيًا من أنواع المنعطفات، وهذا أمر مثير للاهتمام من وجهة نظر هندسية. لكن بخلاف ذلك، سيكون التجاوز صعبًا جدًا، وهذا هو الانطباع الذي تعطيه."

وعندما يتحدث واشيه عن التحدي الذي تواجهه الفرق هندسيًا، فالأمر لا يتعلق فقط بتنوع أنواع المنعطفات. إذ يتعين على الفرق أيضًا إيجاد حل وسط في ما يتعلق بارتفاع السيارة وصلابتها: صلبة بالقدر الكافي للمنعطفات عالية السرعة والمقطع المائل، لكن مرنة بما يكفي لمهاجمة الحواف الجانبية.

وأضاف: "نعم، وأعتقد أن علينا أيضًا إيجاد حل وسط بين بعض المنعطفات ونشر الطاقة. بعض المنعطفات تُخاض بأقصى سرعة وتسبب بعض الانزلاق للإطارات، وهذا أمر علينا رؤيته. لكن نعم، إنها حلبة مليئة بالتحديات."

ومن الناحية النظرية، توفر الحلبة الجديدة فرصًا أيضًا، لكن فيرستابن قال بالفعل أمس إنه لا يتوقع أن تمنح ريد بُل فرصة ذهبية للفوز بأحد السباقات. وأكدت نتائج يوم الجمعة هذه الصورة، بعدما احتل المركز السادس متأخرًا بأربعة أعشار من الثانية عن كيمي أنتونيللي صاحب أسرع زمن.

وقال فيرستابن: "من جانبنا، هذا هو مستوانا تقريبًا. نحتاج فقط إلى العمل قليلًا على التوازن، ومحاولة استخراج المزيد من السيارة على صعيد اللفة الواحدة، ثم نرى كيف ستصمد الإطارات في المسافات الطويلة. لكنني أعتقد أن الجميع يواجهون الوضع نفسه إلى حد ما."

وبعيدًا عن ذلك، واجه فيرستابن أيضًا مشكلة في نظام التوجيه المعزز أثناء التجارب الحرة الثانية، لكنه لا يتوقع أن تستمر هذه المشكلة في إزعاجه طوال بقية عطلة نهاية الأسبوع.

وقال: "أعني، يمكن قيادة السيارة بشكل طبيعي، لكنها لم تكن تشعر بالطريقة نفسها [في التجارب الحرة الثانية]. لكنهم سيصلحونها."