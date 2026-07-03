ازدادت الشائعات التي تربط ماكس فيرستابن بالانتقال إلى مكلارين قوة منذ جائزة النمسا الكبرى، رغم محاولة الرئيس التنفيذي للفريق، زاك براون، وضع حد لها لاحقًا.

وبطبيعة الحال، واجه سائقا مكلارين الحاليان أسئلة حول هذا الموضوع قبل جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون، لكن طريقة تعاملهما مع الأمر كانت مختلفة بشكل لافت.

فقد بدا لاندو نوريس واثقًا للغاية، مؤكدًا أنه يعتقد بقدرته على هزيمة أي سائق، وبالتالي لا يرى مشكلة في وجود فيرستابن إلى جانبه في الفريق.

أما أوسكار بياستري، ففي معرض رده على الشائعات، بدا وكأنه يفترض ضمنيًا أنه إذا حدثت الصفقة، فسيكون هو السائق الذي سيغادر لإفساح المجال أمام بطل العالم.

حيث رد قائلًا: "بالنسبة لي، لا يعني هذا الأمر الكثير. من الواضح أن ماكس، بما يمتلكه من موهبة، ينظر إلى الخيارات المتاحة أمامه".

وتابع: "أنا سعيد جدًا بمكاني الحالي. وقد أبلغني الفريق أكثر من مرة بأنه سعيد بما أقدمه، وأنا أثق بهم. كما أن لدي عقدًا مع الفريق، لذلك لا يغير هذا الأمر شيئًا بالنسبة لي. أنا فقط أحاول مواصلة طريقي نحو النجاح".

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ومن نواحٍ كثيرة، تمثل هذه القصة مثالًا كلاسيكيًا على الكيفية التي يمكن أن تكتسب بها الشائعات زخمًا خاصًا بها قبل أن تخرج عن السيطرة. إذ يكفي أن يشاهد أحد السائقين أو مدير أعماله وهو يحتسي القهوة مع مدير فريق آخر، حتى تتحول جلسة عابرة إلى بداية مفترضة لمفاوضات انتقال كبرى.

وفي بعض الأحيان، لا يكون الأمر أكثر من لقاء عادي وحديث ودي. لكن في أحيان أخرى، يكون الهدف الحقيقي من هذه اللقاءات هو تعزيز موقف أحد الأطراف في مفاوضات مختلفة تمامًا. وفي حالة فيرستابن، يبدو أن هو ومدير أعماله يريدان توجيه رسالة إلى ريد بُل، مفادها أنهما يرغبان في البقاء مع الفريق على المدى الطويل، لكنهما يحتاجان إلى ضمانات واضحة بشأن الأداء وخطة التطوير.

وفي هذا السياق، لا يضر فيرستابن أن يُرى وهو يتحدث مع مكلارين، كما لا يضر مكلارين أيضًا، لأن زاك براون لا يريد أن يشعر سائقا الفريق براحة زائدة. ولهذا السبب لم يصدر أي نفي في البداية، قبل أن يضطر براون إلى إغلاق الباب نهائيًا بعدما بدأت بعض وسائل الإعلام تتعامل مع الصفقة وكأنها أصبحت محسومة.

وتشير المعلومات إلى وجود حالة من الانزعاج خلف الكواليس، وأن فريق إدارة بياستري لم ينظر بعين الرضا إلى تصاعد الحديث عن انتقال فيرستابن.

وفي المقابل، يُعتقد أن مكلارين أصبحت أقل حماسًا قليلًا تجاه بياستري مقارنة بما كانت عليه عندما نجحت في ضمه من برنامج تطوير السائقين لدى ألبين منتصف عام 2022.

فبعد أن فرض بياستري نفسه بقوة في الموسم الماضي، متصدرًا بطولة العالم برصيد 309 نقاط مقابل 275 نقطة لنوريس و205 نقاط لفيرستابن عقب فوزه في زاندفورت، تراجع مستواه خلال بقية الموسم، ولم يحقق سوى ثلاث منصات تتويج إضافية حتى نهايته.

ورغم أن مكلارين تؤكد باستمرار أنها تمنح سائقيها فرصًا متساوية، فإنها وجدت نفسها تحت ضغط دائم من الرأي العام، وسط نظريات مؤامرة غير منطقية تزعم أن الفريق يمنح أفضلية للاندو نوريس.

بل إن بعض المقربين من بياستري ساهموا في تأجيج هذه الرواية، عندما أعاد حسابه على إنستغرام نشر منشور يتضمن تصريحًا للرئيس التنفيذي السابق للفورمولا 1، بيرني إكليستون، قال فيه إن مكلارين تعطي الأولوية لنوريس.

وقبل انطلاق موسم 2026، كشف بياستري أنه عمل بشكل مكثف خلال الشتاء لمعالجة نقاط الضعف التي كانت تؤثر عليه في الحلبات منخفضة التماسك، كما أجرى تغييرات على الفريق المحيط به خلال عطلات نهاية الأسبوع الخاصة بالسباقات.

وعلى صعيد المواجهة في التصفيات، يتعادل بياستري مع نوريس خلال سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم، بينما تفوق نوريس عليه في جميع السباقات القصيرة. ويتقدم بياستري بفارق نقطة واحدة فقط في ترتيب البطولة، رغم أن الصورة تأثرت بأعطال الموثوقية التي تعرض لها السائقان.

ومع ذلك، اعترف بياستري بعد سباق برشلونة بأنه لا يزال أمامه "واجبات" لإنجازها، بعدما أنهى السباق في المركز الخامس بفارق 35 ثانية عن زميله.

حيث قال: "لم تكن المشكلة مرتبطة بحلبة برشلونة أو النمسا بحد ذاتهما. كانت درجات الحرارة هي العامل الأساسي. كانت هناك عدة أمور كان بإمكاننا تنفيذها بصورة أفضل. وأعتقد أن برشلونة كانت بمثابة جرس إنذار".

وأكمل: "في النمسا عدنا إلى المستوى الذي يفترض أن نكون عليه. كانت هناك بعض التفاصيل الخاصة بهذا النوع من الحلبات والسباقات، مثل إدارة الإطارات وما شابه. لم تكن قدرتنا على القيام بذلك موضع شك أبدًا، بل كان الأمر يتعلق فقط بالتأكد من أننا في المكان الصحيح ونتخذ القرارات الصحيحة أثناء عملية التطوير".

ورغم أن شائعات انتقال فيرستابن إلى مكلارين قد لا تؤدي في النهاية إلى شيء، فإن الواضح هو أن بياستري يدرك تمامًا أن لديه جوانب لا تزال بحاجة إلى التطوير.