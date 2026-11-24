فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

ردة فعل فيرستابن الباردة والساخرة على فوزه بجائزة أفضل تجاوز في الشهر بالفورمولا 1

أبدى ماكس فيرستابن ردة فعل ساخرة بملامح جامدة على المسرح في لاس فيغاس، بعد فوزه بجائزة أفضل تجاوز في الفورمولا 1 لشهر أكتوبر.

راهان ماجومدار

منشور: 24-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي

موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

لم يكن ماكس فيرستابن يومًا من محبي الاستعراض المصطنع، وقد قدم لقاء الجماهير على هامش جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1 تذكيرًا جديدًا بذلك.

وخلال ظهوره على المسرح مرتديًا ملابس فريق ريد بُل الخاصة بلاس فيغاس ذات اللون البيج، إلى جانب زميله إسحاق حجار وسائقي هاس أوليفر بيرمان ورافاييل كامارا، حصل بطل العالم أربع مرات على كأس إضافية، ليرد بأقصى درجات البرود وبملامح خالية تمامًا من التعبير.

وقالت مقدمة الفعالية ممازحة، وسط هتافات الجماهير: "ربما تعرف ما الذي سيحدث الآن يا ماكس". فأجاب فيرستابن بنبرة خالية من الحماسة: "لا أعرف".

وعندما أعلنت فوزه بجائزة أفضل تجاوز في الشهر بالفورمولا 1، وسلمته الكأس الدائرية الشفافة ليوقع عليها لأحد المشجعين الذين شاركوا في التصويت، لم يصدر عن فيرستابن سوى تعبير خافت وغير مبالٍ: "أوه"، قبل أن يلتفت خلفه نحو الشاشة العملاقة التي كانت تعرض إعادة للمناورة الفائزة، وهي تجاوزه لسائق مرسيدس كيمي أنتونيللي خلال جائزة البحرين الكبرى التي أقيمت في ماليزيا.

وبدا حتى فيرستابن نفسه متشككًا في نتيجة تصويت الجماهير.

إذ قال عبر الميكروفون بينما كان ينظر مجددًا إلى الإعادة: "من المستحيل أن يكون هذا التجاوز قد فاز". وسرعان ما تدخل بيرمان، الذي كان يقف إلى يساره، قائلًا: "هل كان ذلك هذا الشهر؟ لقد حدث قبل شهرين تقريبًا".

وبينما كان يمد الكأس التي وقع عليها نحو مقدمة الفعالية، سأل فيرستابن: "عن أي شهر هذه الجائزة؟".

فأجابته: "أكتوبر".

وتمتم فيرستابن: "أكتوبر. حسنًا"، قبل أن يتوقف للحظة ويرفع الكأس في الهواء بفتور، وبملامح جامدة تمامًا، مضيفًا بنبرة رتيبة: "أجل!".

فانفجرت الجماهير بالهتافات والضحكات، بينما مازحت مقدمة الفعالية قائلة: "سنكتفي بذلك يا ماكس! سنكتفي بذلك".

تجاوز سيبانغ ومفارقة التجاوزات في لاس فيغاس

لم يكن تعليق بيرمان الساخر بشأن توقيت التجاوز بعيدًا عن الحقيقة. فقد أقيمت جائزة البحرين الكبرى، التي نُقلت إلى حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا، قبل نحو سبعة أسابيع، وتحديدًا في الرابع من أكتوبر، لتسجل أول زيارة للفورمولا 1 إلى الحلبة منذ عام 2017، بعد نقل السباق إلى خارج منطقة الشرق الأوسط.

ورغم ردة فعل فيرستابن الساخرة والباردة، فقد أثبتت المناورة نفسها أهميتها بالنسبة إلى موسم ريد بُل.

فبعدما تسببت الأمطار الغزيرة ومشاكل البرمجيات خلال لفة التحمية في تأخير انطلاقة السباق لأكثر من 90 دقيقة، تراجع فيرستابن، الذي انطلق من المركز الأول، خلف أنتونيللي وجورج راسل عند الانطلاقة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

وعقب دخول مبكر لسيارة الأمان بسبب فالتيري بوتاس، حين انتقل ريد بُل إلى الإطارات الملساء اللينة مقابل الإطارات المتوسطة لدى مرسيدس، تجاوز فيرستابن أنتونيللي بحسم من المسار الخارجي عند المنعطف الأول لدى استئناف السباق.

ولم ينظر خلفه بعد ذلك، إذ تفوق على أنتونيللي بفارق 2.307 ثانية، ليحقق انتصاره الأول في عام 2026، وكذلك الانتصار التاريخي الأول لريد بُل فورد باورترينز.

ومنح تصويت الجماهير فيرستابن جائزته الثالثة لأفضل تجاوز في الشهر خلال موسم 2026، بعد فوزه بها سابقًا في يونيو ويوليو، ليصبح السائق الأكثر إحرازًا للجوائز الشهرية هذا الموسم، قبيل التصويت على جائزة أفضل تجاوز في العام في نهاية الموسم.

والأطرف من ذلك أن اللحظة الكوميدية على المسرح اكتسبت مفارقة جديدة سريعًا مساء السبت. فقد فاز فيرستابن بجائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2026، في سباق فوضوي امتد على مدار 50 لفة وشهد رقمًا قياسيًا بلغ 352 عملية تجاوز و35 تغييرًا في الصدارة، قبل أن يصف معارك الاستفادة من السحب الهوائي التي تتحكم بها البطاريات بأنها "ليست فورمولا 1".

وإذا منحته الجماهير جائزة شهر نوفمبر أيضًا، فتوقعوا ردة فعل أكثر برودًا.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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