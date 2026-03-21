فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

رحيل ويتلي عن أودي يثير ردود فعل قوية من جماهير الفورمولا 1

تفاعلت جماهير الفورمولا 1 بقوة مع خبر الرحيل المفاجئ لجوناثان ويتلي من منصبه كمدير لفريق أودي.

جوناثان ويتلي، مُدير فريق أودي

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

كانت أودي قد أكدت في 20 مارس أنّ ويتلي سيغادر منصبه بشكلٍ فوري لأسباب "شخصية"، وذلك بعد انضمامه إلى الفريق في 2025.

وقال الفريق في بيان: "مع مواصلة رحلته نحو مقدمة شبكة الانطلاق، سيُجري فريق أودي ريفولوت للفورمولا 1 تغييرات كبيرة على هيكل إدارته العليا".

وأضاف: "وبسبب أسباب شخصية، سيغادر جوناثان ويتلي الفريق بشكلٍ فوري. يتوجه الفريق بالشكر له على مساهمته في المشروع ويتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية".

ورغم انتشار التقارير في 19 مارس، فإن التأكيد الرسمي فاجأ الجماهير، حيث كتب أحد المشجعين على "ريديت": "يا إلهي، الشائعات كانت صحيحة. يبدو أنّ أستون مارتن دفعت له راتبًا مدى الحياة"، بينما أضاف آخر: "كان يمكن أن تكون قصة رائعة بقيادته أودي إلى القمة منذ البداية، كما فعل كريستيان هورنر مع ريد بُل، لكن للأسف".

وقال مشجع آخر: "الأمر حقيقي. خبر سيئ جدًا لأودي"، بينما علّق آخر: "يا رجل، في الوقت الذي بدأ فيه الفريق يظهر بشكل جيد".

ويُعتقد أنّ ويتلي سيتولى منصب مدير فريق أستون مارتن، رغم أنّ الفريق لم يؤكد ذلك رسميًا حتى الآن. وفي أودي، سيتولى ماتيا بينوتو مهام مدير الفريق بشكل مؤقت.

وكتب أحد المشجعين: "كنت آمل حقًا ألا يغادر، بدا وكأن البيئة المثالية له في أول دور قيادي. وتولي بينوتو المنصب إلى جانب مهامه الأخرى… يبدو مألوفًا".

وأضاف آخر: "كنت أعتقد أنّ ويتلي أكثر واقعية من ذلك. كان لديه فرصة لبناء مشروع من الصفر مع أودي، لكنه اختار طريقًا قد ينتهي بإقالته من قبل لورنس سترول خلال السنوات الثلاث المقبلة إذا استمر الفريق في التراجع".

