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رحيل غرايم لاودون المفاجئ عن كاديلاك لم يكن "قرارًا بالتراضي" 

لم يتم إبلاغ لاودون - مدير فريق كاديلاك السابق - بالإعلان المرتقب إلا صباح يوم صدوره.

منشور:
فالتيري بوتاس، كاديلاك

فالتيري بوتاس، كاديلاك

الصورة من قبل: أندي هون

أكد فريق كاديلاك في الفورمولا 1 أن إقالة غرايم لاودون من منصب مدير الفريق "لم تكن قرارًا بالتراضي" مضيفًا أنه لم يتم إبلاغه بالأمر إلا صباح يوم الإعلان.

أعلنت كاديلاك بشكل مفاجئ يوم الأربعاء أن لاودون استُبدل بالمدير التنفيذي السابق لدى ألبين، مارسين بودكوفسكي، لبقية موسم 2026 وما بعده.

وجاء ذلك خلال فترة التوقف الصيفية في الموسم الأول للفريق الأمريكي في الفورمولا 1، حيث يحتل المركز الأخير في بطولة العالم ومن دون أي نقطة بعد 11 جولة.

لكن هذا كان متوقعًا إلى حد كبير بالنسبة إلى كاديلاك في عامها الأول، وكان يُعتقد في البداية أن لاودون سيواصل العمل مع الفريق على المدى الطويل بعد مساعدته في بنائه من الصفر.

ومع ذلك، أكد الرئيس التنفيذي دان تاوريس خلال جلسة مع وسائل الإعلام إلى جانب بودكوفسكي، الذي عمل محللًا تلفزيونيًا منذ مغادرته ألبين في يناير 2022، أن "القرار كان قراري".

وأكد تاوريس: "لم يكن قرارًا بالتراضي. بدأت العملية قبل بضعة أشهر: التفكير حقًا في شكل المرحلة المقبلة لكاديلاك في الفورمولا 1، وما التوقيت المناسب، وكيف سيبدو ذلك، ثم التفكير في قدرات الأشخاص المختلفين الموجودين هناك".

وأضاف: "كنا سعداء جدًا بالمحادثة مع مارسين وكيف تطورت تلك العلاقة. لذلك تحدثت أنا وغرايم هذا الصباح، لذا أعتقد أن المحادثة حديثة جدًا من هذا المنظور".

وأكمل: "لكن لا توجد طريقة سهلة لإجراء هذا الانتقال داخل الفورمولا 1. هل يمكنك أن تتخيل ما كانت ستقوله الصحافة لو أن مارسين دخل لإجراء جولة في المصنع أو لإجراء هذه المحادثات؟".

غرايم لاودون، مدير فريق كاديلاك السابق

غرايم لاودون، مدير فريق كاديلاك السابق

الصورة من قبل: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

وأضاف: "عندها يصبح الأمر مزعزعًا للاستقرار، ولذلك من المهم احترام رؤية القيادة الموجودة في ذلك الوقت".

وتابع: "لذلك فإن هذا يضغط عملية اتخاذ القرار والجدول الزمني والطريقة التي تجتمع بها هذه الأمور. ويجعل الأمر يبدو أكثر مفاجأة مما كان سيبدو عليه في ظروف أخرى".

واستكمل: "لكن هذه هي طبيعة الفورمولا 1، وهذه هي الطريقة التي كان يجب أن يحدث بها الأمر".

وبالنظر إلى الطبيعة المفاجئة للإقالة، فقد أثارت تساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي حول سبب حدوثها "الآن"، ولذلك سُئل تاوريس عما إذا كان لاودون موجودًا ببساطة "بصفة مؤقتة".

وردّ الأمريكي: "لا أعتقد أنه من العادل القول أنه كان هنا بصفة مؤقتة. الأمر يتعلق حقًا بالأداء وكيف تطورت الأمور".

وأضاف: "ستبقى هذه بالتأكيد محور مناقشات بين غرايم وبيني، فيما يتعلق بالنقاط التي كنا متوافقين فيها وتلك التي لم نكن متوافقين فيها".

واسترسل: "ما يمكنني قوله هو أنني أكن احترامًا كبيرًا للغاية لما تم إنجازه. هذه ليست فترة مؤقتة بالنسبة لي ولغرايم، بل إنها فترة امتدت لنحو أربعة أعوام من التخطيط والبناء وإنجاز جميع الأجزاء".

دان توريس، كاديلاك

دان توريس، كاديلاك

الصورة من قبل: Cadillac Communications

وأضاف: "لذلك كان هذا هو الوقت المناسب بناءً على الظروف الموجودة، سواء داخل الرياضة أو داخل الفريق، ولذلك فهذا هو الوقت والمكان المناسبان لاتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام".

وأردف: "في أي وقت نجري فيه انتقالًا داخل الفورمولا 1، وكما تعلمون، يكون الأمر صعبًا جدًا. من الصعب جدًا إبقاء الأمر سريًا، خصوصًا أنه لم يكن هناك عدد هائل من التسريبات حول ذلك".

وختم قائلًا: "لكن ها نحن هنا. نحن ممتنون جدًا مرة أخرى لغرايم على ما قدمه للفريق، ومتحمسون جدًا لقيادة مارسين ولما سيبدو عليه مستقبل كاديلاك".

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