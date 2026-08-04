وفقًا لموقع بلانيت إف1، انضم توم ماكولوغ إلى الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له عام 2014 كمهندس رئيسي، عندما كان الفريق ينافس تحت اسم فورس إنديا.

وبذلك، سيكمل المهندس المخضرم فترة 13 عامًا مع المؤسسة، قبل أن يودع أستون مارتن.

وتمت ترقية ماكولوغ إلى منصب مدير الأداء عام 2018، وبقي جزءًا من الإدارة العليا في أستون مارتن حتى نهاية موسم 2024.

وكجزء من عملية إعادة الهيكلة الواسعة التي نفذها آندي كاول، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي مع بداية موسم 2025، تغير أيضًا المركز الوظيفي لـ ماكولوغ.

وحل كاول مكان مايك كراك في منصب مدير الفريق، بينما تم تعيين كراك رئيسًا تنفيذيًا مسؤولًا عن عمليات الحلبة.

ومع تولي كراك منصبه الجديد، تم نقل العديد من مسؤوليات ماكولوغ المتعلقة بجانب الفورمولا 1 إليه.

وبعد ذلك، غادر المهندس البريطاني عمليات أستون مارتن في الفورمولا 1، وبدأ العمل كمدير للأداء في أستون مارتن لتقنيات الأداء، وهو قسم يدير أنشطة الشركة في مختلف فئات رياضة المحركات.

ومن المتوقع أن يغادر ماكولوغ، الذي أدار مختلف مشاريع الشركة في رياضة المحركات خلال الأشهر العشرين الماضية، المؤسسة بشكل كامل بحلول نهاية عام 2026.

توم ماكولوغ، مدير الأداء بفريق أستون مارتن

ولا تزال عمليات فريق الفورمولا 1 تشهد تغييرات كبيرة على مستوى الإدارة خلال الفترة الأخيرة.

وفي نهاية موسم 2025، تولى أدريان نيوي منصب مدير الفريق خلفًا لآندي كاول. واختار نيوي، الذي يشغل منصب الشريك التقني الإداري ويمتلك حصة أقلية في الفريق، تولي هذا المنصب بشكل مؤقت حتى العثور على مدير فريق طويل الأمد.

ووفقًا لموقع بلانيت إف1، فإن الاسم المطروح لهذا الدور هو جوناثان ويتلي، مدير فريق آودي السابق وزميل نيوي لفترة طويلة خلال فترة عملهما مع ريد بُل.

ومع ذلك، يبدو أن هذا التعيين لا يُتوقع أن يتم تأكيده رسميًا قبل عام 2026، إذ لا يزال ويتلي يناقش شروط رحيله مع آودي.