"ربما مررت أمام قطة سوداء": فيرستابن لا يصدق سوء حظ ريد بُل في 2026
بعد أسبوع واحد فقط من إنهائه سباق النمسا في المركز الثاني، حيث كان بإمكان ماكس فيرستابن حتى المنافسة على الفوز مع استراتيجية مختلفة، تبدو الصورة أكثر قتامة بكثير خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي
خلال التصفيات في سيلفرستون، تأثر ماكس فيرستابن بمشكلة في وحدة الطاقة، لكنه يعتقد أنه حتى من دون هذه المشكلة، فإن ريد بُل تفتقر ببساطة إلى السرعة اللازمة للمنافسة في المقدمة، بعدما اكتفى باحتلال المركز السابع على شبكة الانطلاق.
وبينما سُئل فيرستابن بعد جائزة النمسا الكبرى عما إذا كانت المنافسة على اللقب لا تزال ممكنة، بالنظر إلى العودة القوية التي حققها الفريق العام الماضي، جاء رده هذه المرة في سيلفرستون جاء مقتضبًا، حيث قال: "يجب ألا تطرحوا عليّ هذا السؤال بعد الآن".
وتعد حلبة ريد بُل رينغ تقليديًا واحدة من أقوى حلبات فيرستابن، لكن السائق الهولندي يرى أن سيلفرستون لا تناسب سيارة ريد بُل ولا وحدة الطاقة الخاصة بالفريق.
وتُعد سيلفرستون واحدة من الحلبات التي تعاني فيها الفرق من قيود كبيرة على إدارة الطاقة في موسم 2026، حيث تلعب إدارة الطاقة دورًا أكبر من المعتاد.
إذ قال فيرستابن: "لسنا جيدين جدًا على هذا النوع من الحلبات عندما تكون الظروف بهذا الشكل. إضافة إلى ذلك، أعتقد أن توازن السيارة لم يكن جيدًا هذا الأسبوع".
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وهذا يعني أن فيرستابن يتوقع أيضًا معاناة ريد بُل في عدد من الحلبات الأخرى خلال بقية الموسم.
ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى إدارة الطاقة، وهو ما ظهر أيضًا في سيلفرستون مع عودة أسلوب القيادة المعروف باسم "يو-يو"، الذي أثار الكثير من الجدل.
وعند سؤاله عن رأيه في ذلك، قال فيرستابن: "هكذا أصبحت الفورمولا 1 في الوقت الحالي. لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك. أكثر ما أتطلع إليه الآن هو العودة إلى المنزل".
وعندما قيل له خلال لقائه مع وسائل الإعلام الهولندية إنه ربما يتطلع أيضًا إلى العطلة الصيفية، ضحك قائلًا: "نعم، لكن العطلة الصيفية ليست طويلة بما يكفي!".
هل العودة كما حدث العام الماضي مستحيلة بالنسبة إلى ريد بُل؟
نجحت ريد بُل العام الماضي في تحقيق عودة قوية بعد العطلة الصيفية، وكادت تلك العودة تمنح فيرستابن لقبه العالمي الخامس. إلا أن السائق الهولندي لا يتوقع تكرار ذلك هذا الموسم.
حيث قال: "هناك أيضًا سقف الميزانية الذي يجب التعامل معه. وبسببه لا يمكنك الاستمرار في جلب الكثير من التحديثات إلى السيارة. سنواصل تقييم الأمور سباقًا بعد الآخر، لكن مرة أخرى، في الحلبات التي تكون فيها إدارة الطاقة عاملًا حاسمًا، يبدو أننا نعاني أكثر".
وبالإضافة إلى افتقار السيارة إلى الأداء المطلق، يشعر فيرستابن أيضًا بأن ريد بُل عانت من قدر غير معتاد من سوء الحظ هذا الموسم.
فإلى جانب مشكلة وحدة الطاقة التي تعرض لها يوم السبت، ساهمت مشكلة في الجناح الخلفي في النمسا في الحادث الذي تعرض له خلال القسم الثالث من التصفيات. كما تعرض في أستراليا لحادث لم يستطع تفسيره مباشرة، بينما اضطر في موناكو إلى الانسحاب من المركز الثاني بسبب مشكلة أخرى في وحدة الطاقة.
وكان فيرستابن قد أوضح سابقًا أن هذه الانتكاسات تؤلمه بدرجة أقل مما لو كان ينافس على بطولة العالم، لكنه لا يزال مندهشًا من حجم سوء الحظ الذي يرافقه في موسم 2026، وهو ما لاحقه أيضًا خلال سباق نوربورغرينغ 24 ساعة عندما تعرضت سيارته لعطل ميكانيكي أثناء تصدره المراحل الختامية.
حيث علّق على ذلك قائلًا: "الأمر أشبه وكأنني مررت أمام قطة سوداء. لا أعرف ما السبب، لكنني لست شخصًا يؤمن بالخرافات، لذلك أعتقد أن الأمور ستتحسن في مرحلة ما".
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