مقال رأي

فورمولا 1

ربما تكون مسيرة إستيبان أوكون في الفورمولا 1 على وشك النهاية.. لكن قصته تبقى قصة نجاح

قد تمثل المغادرة المفاجئة لـ إستيبان أوكون صفوف فريق هاس نهاية مسيرته كسائق في الفورمولا 1. لكن، مهما حدث بعد ذلك، فإن السائق الفرنسي حقق بالفعل أكثر بكثير مما كان يمكن لأي شخص توقعه عندما بدأت رحلته.

أوليغ كاربوف

منشور: 05-11-2026

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إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: سام باجنال





موتورسبورت.كوم "برايم"



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إعداد وترجمة / خلدون يونس

في الواقع، لا توجد أسباب كثيرة تدعو إلى الاعتقاد بعكس ذلك: يبدو من المرجح بشكل متزايد أن تكون هذه نهاية مسيرة إستيبان أوكون كسائق فعّال في الفورمولا 1. إنها مسيرة حافلة باللحظات البارزة، وعدد من منصات التتويج، وانتصار تحقق خلف مقود سيارة لم تكن قادرة على الفوز بإمكانياتها الذاتية.

لقد أحسن استغلال الكثير من الفرص التي أتيحت له، ليس على الحلبة فحسب، بل طوال مسيرته المهنية أيضًا. وحتى لو انتهت مسيرته الآن، فقد أصبحت بالفعل أكبر بكثير مما كان يمكن لأي شخص أن يتوقعه بصورة منطقية، بالنظر إلى نقطة البداية التي انطلق منها.

لا توجد قصص كثيرة مشابهة لقصته في الفورمولا 1 الحديثة، حيث يصل أطفال من خلفيات متواضعة، لا تقف وراءهم عائلات ثرية أو رعاة أصحاب نفوذ منذ سن مبكرة، إلى قمة رياضة السيارات، ناهيك عن تحقيق ما تمكن أوكون من إنجازه.

لكن مغادرته المفاجئة لفريق هاس قد تمثل بالفعل نهاية هذا الفصل من مسيرته في عالم السباقات. وقد تتغير الأمور، إذ لا يزال بإمكانه العودة، فهو لا يزال أحد أفضل السائقين في العالم. لكن من الصعب للغاية رؤية الكيفية التي يمكن أن يحدث بها ذلك في الوقت الراهن.

يكاد يكون من المستحيل تخيل وجود أوكون على شبكة الانطلاق مع بداية موسم 2027 في البحرين، إذا أُقيم الموسم هناك أصلًا، إذ حُسمت معظم المقاعد بالفعل، بينما تتنافس قائمة طويلة من المرشحين على المقاعد التي قد لا تزال متاحة. ولا يوجد سبب يُذكر للاعتقاد بأنه سيتقدم فجأة على بقية المرشحين.

لا يزال المقعد الثاني لدى كاديلاك غير محسوم. لكن هناك كولتون هيرتا، الذي يحمل جواز سفر أمريكيًا، ويوكي تسونودا بوصفه خيارًا محتملًا آخر. كما لم يتحدد مستقبل ليام لاوسون بعد، لكن ريد بُل لن تضيف فجأة سائقًا فرنسيًا يبلغ 30 عامًا إلى قائمة المرشحين لفريقها الناشئ. فالمنافسة تدور أساسًا بين لاوسون والبلغاري نيكولا تسولوف، البالغ من العمر 19 عامًا.

والأرجح أن يجد أوكون نفسه مجددًا مضطرًا إلى شغل مقعد احتياطي، وانتظار فرصة قد تأتي عندما يتعثر أحد السائقين.

إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

وهناك الكثير من الأمثلة على سائقين تمكنوا في نهاية المطاف من العودة بعد اختيار هذا المسار. وحتى على شبكة الانطلاق الحالية، نجد أليكسندر ألبون وفالتيري بوتاس ونيكو هلكنبرغ أمثلة على ذلك. وينتمي أوكون نفسه إلى هذه المجموعة، إذ عاد إلى السباقات مع رينو في عام 2020، بعدما أمضى عامًا على الهامش بصفته سائقًا احتياطيًا لدى مرسيدس.

لكن، مهما كانت الحقيقة غير مريحة، فإن الطريقة المفاجئة التي انتهى بها موسم أوكون لعام 2026 تجعل احتمال عودته أقل بكثير مما كان سيكون عليه لو أنه اكتفى بإكمال الموسم مع هاس.

لا جدوى من التكهن بما حدث بالفعل بينه وبين الفريق، وسيكون من الخطأ منح المزيد من الاهتمام للشائعات المتداولة.

ما نعرفه هو أن أمرًا ما حدث خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة المكسيك الكبرى. ومهما يكن ذلك الأمر، فقد كان كافيًا لكي يقرر هاس إخراج أوكون من السيارة وتسليمها إلى ريو هيراكاوا، وهو سائق لم يسبق له خوض أية مشاركة في الفورمولا 1، وخاض ظهوره الأول في سباقات الجائزة الكبرى بعمر 32 عامًا، في واقعة لم نشهد مثلها منذ أن شارك أندريه لوترر مع كاترهام في سبا عام 2014.

ومهما حدث، فقد كان الأمر خطيرًا بما يكفي ليس فقط لإبعاد أوكون عن السيارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بل أيضًا لاتخاذ قرار بعدم مشاركته في أي سباق آخر مع الفريق خلال هذا الموسم.

نعم، ربما كان الوضع مناسبًا أيضًا لهاس. فالفريق بات يمتلك الآن فرصة لمنح سائقه المستقبلي رافاييل كامارا بعض الخبرة الفعلية في السباقات. وسيكون ذلك مفيدًا بالتأكيد للسائق البرازيلي، وكذلك للفريق الذي سيتمكن من تحديد الجوانب التي يتعين عليه العمل عليها، والتعرف إليه بصورة أفضل، والاستفادة من جميع الأمور الأخرى التي تصاحب إشراك سائق شاب في أحد سباقات الجائزة الكبرى.

لكن هاس لم يكن ليطرد أوكون لمجرد تحقيق ذلك.

عندما يختلف سائق مع فريقه، فإن الأمر لا يكون مثاليًا بالتأكيد. وعندما يصل الخلاف إلى مرحلة يقرر فيها الفريق إخراجه من السيارة، تصبح الأمور أسوأ. وعندما يكون السائق المعني هو إستيبان أوكون، يصبح من الصعب عدم الحديث عن سمعته، وعدم اعتبار ما حدث في المكسيك عام 2026 وصمة جديدة تضاف إليها.

إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

السمعة أمر معقد.

فهي تتشكل في كثير من الأحيان وفقًا لقواعدها الخاصة، من خلال ظروف استثنائية، وفي الوقت الحالي، من خلال غموض خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي. وعندما يكون هناك ما يستدعي الكراهية، يوفر العالم الحديث أكثر من الأدوات الكافية لمضاعفة تأثيرها، والمبالغة فيها إلى حد يفقدها حقيقتها، وتحويل الأمر برمته إلى مهزلة.

لكن السمعة موجودة بالفعل. ويتمتع أوكون بسمعة مفادها أنه شخصية يصعب التعامل معها إلى حد ما.

ففي نهاية المطاف، انتهت فترته السابقة مع أحد الفرق بطريقة مشابهة بصورة لافتة، عندما طلبت منه ألبين إخلاء مقعده قبل نهاية موسم 2024.

ثم هناك الضجة الكبيرة التي أُثيرت حول طريقة احتكاكه بزملائه في الفريق.

لكن الأمر ليس بالسوء الذي توحي به الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الكثير من تلك الحوادث لم تكن خطأه أصلًا. وإذا عدنا إلى الحوادث نفسها وأعدنا النظر فيها، فسنجد أن الصورة ليست واضحة إلى الحد الذي توحي به ردود الفعل المعتادة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن هذه هي الحقيقة كما هي. ومن الصحيح أيضًا أن أي جهة تفكر في التعاقد مع أوكون مستقبلًا ستضع في اعتبارها حتمًا هذه الصورة المسبقة عنه، مهما كانت عادلة أو غير عادلة.

إستيبان أوكون، هاس ولورا موللر

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

هناك تناقض محير بين تلك الصورة والشخص الذي نراه في المقابلات.

سواء صدقتم ذلك أم لا، فإن إستيبان أوكون أحد ألطف الأشخاص الذين يمكن التحدث إليهم في كواليس الفورمولا 1. فهو ودود، واجتماعي، ومهذب للغاية. ومع ذلك، هناك عدد كافٍ من الأشخاص الذين سيؤكدون لكم أنه قد يكون صعب التعامل معه في بعض الأحيان.

تحدثنا عن هذا الأمر عندما أجريت معه مقابلة لصالح مجلة "جي بي ريسينغ" قبل عامين. فقد زرناه في مركزه التدريبي جنوب فرنسا، ثم أجرينا محادثة مطولة داخل السيارة خلال طريق عودته إلى جنيف.

أخبرته حينها أن مديرًا رياضيًا في أحد فرق الفورمولا 1 وصفه لي ذات مرة بأنه أحد أكثر الأشخاص شراسة عندما يتعلق الأمر بالنقاشات داخل غرفة الحكّام.

وسألته عما إذا كان يعتقد أن ذلك جزء من شخصيته. وأقر بأنه يتفهم ما قد يقصده الناس بهذا الوصف.

وقال لي آنذاك: "لكن نعم، عندما يكون هناك أمر يجب قوله، وخصوصًا في الفورمولا 1، فلا بد من قوله. ليس لدينا وقت نضيعه هنا. لذلك، من المهم أن تكون واضحًا ومباشرًا. ربما أكون مباشرًا أكثر من اللازم في بعض الأحيان، لكن حسنًا... لن أسمح لأحد بأن ينتزع مني أي شيء بعدما عملت بجد كبير للوصول إلى ما أنا عليه الآن. أنتم ترون عدد الساعات التي أقضيها هنا كل يوم، ولا أريد أن أكون، كما تعلمون، فريسة سهلة لأي شخص كان، سواء كان مدير فريق أو رئيس فريق أو حتى بطلًا للعالم".

وتحدثنا عن الكيفية التي ربما تشكل بها هذا الجانب من شخصيته خلال المراحل الأولى من مسيرته، عندما لم يكن مستقبله يعتمد على النتائج فحسب، بل أيضًا على قدرته على الدفاع عن موقفه والإصرار بالقدر اللازم لضمان الحصول على الدعم.

إستيبان أوكون، ألبين، يحتفل على منصة التتويج

الصورة من قبل: Jerry Andre / Motorsport Images

كانت عائلته قد باعت منزلها لتمويل مسيرته في سباقات الكارتينغ، لكنها لم تكن قادرة ببساطة على توفير الأموال الكافية له لمواصلة التقدم عبر الفئات المخصصة للسائقين الناشئين.

كان عليه أن يكون مقاتلًا، لأن الخطوات المستقبلية لم تُمنح له بسهولة.

وهذا أمر يستحق الإعجاب، تمامًا مثل رحلته بأكملها.

وقال: "ربما تكون هذه هي الطريقة الصحيحة لوصف الأمر: لقد حملت مسؤولية عائلتي على عاتقي منذ سن مبكرة جدًا. وأنا لا أقول ذلك طلبًا للتعاطف، فقد كان الأمر يستحق المحاولة، ونجحنا في الوصول إلى المكان الذي أردنا الوصول إليه، والآن كل شيء على ما يرام. لكن من الواضح أنني اضطررت إلى التعامل مع هذا النوع من الضغوط، وكان عليّ أن أكون قويًا عندما يتطلب الأمر ذلك، وأن أفرض صوتي عندما لا يستمع إليّ الآخرون بالضرورة أو لا يكونون مقتنعين بما أقوله. وكما تعلمون، فإن إقناع رجال الأعمال والمستثمرين بالاستماع إليك، عندما يكون عمرك 13 أو 14 عامًا، وجعلهم يأخذونك على محمل الجد فعلًا، ليس أمرًا سهلًا".

ربما ليس من الصواب النظر إلى الأمر كما لو أنه أصبح الآن مشكلة بالنسبة إليه في الفورمولا 1. لأنه وصل إلى هذه المرحلة بفضل كونه الشخص الذي هو عليه. كما أن امتلاك مسيرة امتدت لعقد من الزمن في قمة رياضة السيارات، وتحقيق انتصار في سباقات الجائزة الكبرى، أمر لا يستطيع أحد أن ينتزعه منه.

ومهما كان الأمر محزنًا، فربما تكون هذه ببساطة كل المساحة التي كانت متاحة لأوكون في الفورمولا 1.

هناك مفارقة معينة في أن عطلة نهاية الأسبوع التي قد يتبين أنها الأخيرة لأوكون كسائق سباقات في الفورمولا 1، كانت هي نفسها التي توّج فيها كيمي أنتونيلي بلقب بطولة العالم مع مرسيدس.

فقد كان أوكون في وقت سابق الطفل المدلل لدى توتو وولف أيضًا. بل إن وولف قال ذات مرة إن مسألة قيادة إستيبان لصالح السهام الفضية لم تكن سوى مسألة وقت.

لكن ذلك لم يحدث أبدًا. وربما كان هناك سبب لذلك أيضًا.

إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: Chris Graythen / Getty Images

لا يمكن إنكار أن أوكون سريع. فلا يمكن لسائق أن يمتلك مسيرة تمتد لعشرة أعوام في الفورمولا 1 من دون أن يكون سريعًا، فضلًا عن تحقيقه انتصارًا في سباقات الجائزة الكبرى. لكن الفورمولا 1 تبقى الفورمولا 1. ولا يصل إلى مستوى المنافسة على بطولة العالم سوى أفضل السائقين على الإطلاق، ممن يمتلكون الحزمة المتكاملة المطلوبة لتحقيق ذلك.

ولا يمكن إنكار أنه من حيث السرعة الخالصة، هناك عدد أكبر بكثير من السائقين القادرين على الفوز ببطولة العالم مقارنة بعدد الأبطال الذين حققوا اللقب بالفعل. فهناك الحظ، وهناك الظروف التي تؤدي دورًا هائلًا في تحديد مسار المسيرات المهنية. وبعض هذه العوامل لم تتضافر ببساطة لمصلحة أوكون. أو ربما لم تكن الحزمة المتكاملة التي يمتلكها مقنعة بما يكفي في اللحظات المناسبة، بالنسبة إلى وولف مثلًا، كي يضعه في سيارة مرسيدس عندما سنحت الفرصة.

ففي نهاية المطاف، كان أوكون متاحًا عندما قرر لويس هاميلتون الرحيل إلى فيراري. لكن توتو كان قد وجد بحلول ذلك الوقت طفلًا مدللًا جديدًا.

وفي النهاية، أثبت وولف أنه كان على حق.

ومهما حدث بعد ذلك، حتى لو لم يتمكن أوكون من العودة إلى شبكة الانطلاق مجددًا، فلا يوجد أي سبب للنظر إلى مسيرته بالشفقة أو الندم. فالمسيرة التي خاضها هي حلم قدّم آلاف السائقين كل ما لديهم من أجل تحقيقه. ومن المحزن بعض الشيء، بل ومن السخيف أيضًا، أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة. لكن هذا بالتأكيد ليس ما يستحق أن يُحكم عليه بناءً عليه.

وهناك أمر آخر...

مهما بدا الوضع صعبًا الآن، وحتى لو ظهر الأمر مستحيلًا، فنحن نتحدث عن شخص سبق له أن حوّل حلمًا مستحيلًا إلى حقيقة: طفل من بلدة فرنسية صغيرة، كان والده يعمل ميكانيكيًا، تمكن من الوصول إلى الفورمولا 1.

لذلك، لا تستبعدوه بعد.

ومهما حدث في المستقبل، فإنه يستحق الإشادة بما حققه بالفعل.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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