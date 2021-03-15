رايكونن يشرح الواقعة مع ساينز "الغاضب" في نهاية تجارب البحرين الشتوية

شرح كيمي رايكونن ما حصل مع كارلوس ساينز "الغاضب" في نهاية تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد، قائلاً أنه "لم يكن يدري على الإطلاق" موقع سيارة فيراري.
خلال اليوم الثالث والأخير من التجارب الشتوية على أرض حلبة البحرين الدولية، التقطت كاميرات التلفزة ساينز ورايكونن وهما يقتربان من بعضهما البعض كثيراً في مخرج المنعطف العاشر.
وكان ساينز يسعى لإكمال لفة سريعة أخيرة على متن إطارات "سوفت" خلال الدقائق الأخيرة من الحصة، لكنه اضطر للتخلي عنها بعد اقترابه من سيارة ألفا روميو التي كانت على سرعة بطيئة.
وأظهر مقطع الإعادة أن ساينز سلك المسار الداخلي في المنعطف العاشر، لكن رايكونن انعطف داخلاً ما تسبب باقتراب السيارتين من بعضهما البعض كثيراً قبل أن يضطر كل منهما للخروج عن خط التسابق إلى منطقة الخروج الآمن تفادياً للارتطام.
بعدها، بقي ساينز ملاحقاً سيارة ألفا روميو بشكل وثيق طوال اللفة تعبيراً عن استيائه.
وحين سُئِل عن الواقعة، كشف رايكونن أنه لم يكن على دراية بتواجد ساينز خلفه بهذا القرب، لكنه أشار أنهما تفاديا حادثةً وشيكة.
فقال: "لا أعتقد أننا تلامسنا، لا أدري".
وأكمل: "لم تكن لدي أية دراية على الإطلاق بتواجده هناك، من ثم رأيته في اللحظة الأخيرة وابتعدتُ يميناً. لكن لا أدري".
وتابع: "أعتقد أنه كان غاضباً وحاول لعب بعض الألاعيب. على كل حال، أشكّ في أننا تلامسنا. لم أشعر بذلك".