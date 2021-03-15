رايكونن يشرح الواقعة مع ساينز "الغاضب" في نهاية تجارب البحرين الشتوية

خلال اليوم الثالث والأخير من التجارب الشتوية على أرض حلبة البحرين الدولية، التقطت كاميرات التلفزة ساينز ورايكونن وهما يقتربان من بعضهما البعض كثيراً في مخرج المنعطف العاشر.

وكان ساينز يسعى لإكمال لفة سريعة أخيرة على متن إطارات "سوفت" خلال الدقائق الأخيرة من الحصة، لكنه اضطر للتخلي عنها بعد اقترابه من سيارة ألفا روميو التي كانت على سرعة بطيئة.

وأظهر مقطع الإعادة أن ساينز سلك المسار الداخلي في المنعطف العاشر، لكن رايكونن انعطف داخلاً ما تسبب باقتراب السيارتين من بعضهما البعض كثيراً قبل أن يضطر كل منهما للخروج عن خط التسابق إلى منطقة الخروج الآمن تفادياً للارتطام.

بعدها، بقي ساينز ملاحقاً سيارة ألفا روميو بشكل وثيق طوال اللفة تعبيراً عن استيائه.

وحين سُئِل عن الواقعة، كشف رايكونن أنه لم يكن على دراية بتواجد ساينز خلفه بهذا القرب، لكنه أشار أنهما تفاديا حادثةً وشيكة.

فقال: "لا أعتقد أننا تلامسنا، لا أدري".

وأكمل: "لم تكن لدي أية دراية على الإطلاق بتواجده هناك، من ثم رأيته في اللحظة الأخيرة وابتعدتُ يميناً. لكن لا أدري".

وتابع: "أعتقد أنه كان غاضباً وحاول لعب بعض الألاعيب. على كل حال، أشكّ في أننا تلامسنا. لم أشعر بذلك".

أنهى رايكونن اليوم الأخير من التجارب الشتوية كأكثر السائقين إكمالاً للفات مع 166 على متن سيارة ألفا روميو 2021.

كما كان رابع أسرع المشاركين، ما يعتبر نتيجة جيدة للفريق وتقدماً عما كان عليه في 2020.

ورفض الفنلندي إعطاء أية استنتاجات من مجريات التجارب، لكنه يشعر أن السيارة تمثل خطوة إلى الأمام.

فقال: "إنها مجرد تجارب، ولا أحد يدري مستويات المنافسين، لكن الشعور إيجابي وأفضل من العام الماضي".

واستكمل: "أسرع مما كنا عليه مع نهاية العام الماضي. كما قلت، إنها مجرد تجارب، لكن الشعور خلف المقود أفضل".

واختتم: "سنرى خلال الأسابيع المقبلة كيف سيكون الوضع".