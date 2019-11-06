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رايكونن يرى بأنّ مركزه الـ 11 في أوستن لا يختلف عمّا إذا حلّ بالمركز الأخير

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رايكونن يرى بأنّ مركزه الـ 11 في أوستن لا يختلف عمّا إذا حلّ بالمركز الأخير
06-11-2019

قال كيمي رايكونن سائق ألفا روميو أنّه "لا فرق إذا ما أنهى بالمركز الأخير" في سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، وذلك بعد خسارته فرصة تسجيل نقطة وحيدة بحلوله في المركز الـ 11.

لم يتواجد بطل العالم لموسم 2007 ضمن مراكز النقاط منذ جائزة المجر الكبرى قبل العطلة الصيفية، إذ وبالرُغم من أنّه كان قادرًا لفترة وجيزة على التواجد في المراكز المتأخّرة من العشرة الأوائل على حلبة الأمريكيتين، لكنّه لم يتمكّن من الحفاظ عليها ليخرج من جديد خالي الوفاض.

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وبالحديث عن ذلك قال الفنلندي: "إذا ما أخذنا في الحُسبان العديد من السباقات الماضية، فقد ظهرت بأداء قوي بكلّ تأكيد لفترة طويلة، لكن بالطّبع عندما تُنهي بالمركز الـ 11، فإنّك لا تحصل على شيء، لذا فلا فرق بين ذلك وبين المركز الأخير. ولهذا يُعدّ ذلك أمرًا مُحبطًا".

وأضاف: "كانت هنالك العديد من الأمور الإيجابيية بكلّ تأكيد، لكنّ النتيجة النهائية ما تزال كما هي. حظيت بلفّة أولى جيّدة للغاية، لكنّني لم أملك السرعة للبقاء في مركزي. تمكّنت من تجاوز (كيفن) ماغنوسن، لكن يبدو وكأنّنا نفتقر للسرعة العامّة بعض الشيء، لذا علينا استخدام الإطارات أكثر من الآخرين من أجل الحفاظ على مركزنا".

وتابع: "خسرنا الإطارات بالطّبع أبكر من الآخرين، ومن ثمّ زاد الوضع سوءًا خلال السباق وكلّفنا ذلك الكثير. كنّا على الأقل ضمن معركة اليوم، لكن ما يزال الوضع مخيبًا للآمال أن نُنهي بالمركز الـ 11".

في المقابل، قال زميل رايكونن بالفريق أنطونيو جيوفينازي - الذي أكمل سباق أوستن بالمركز الـ 14 منطلقًا من المركز الـ 16 - أنّ سيارة ألفا روميو "تفتقر فقط للتماسك"، مُضيفًا أنّه "صعبة للغاية في قيادتها كذلك".

"كنّا على استراتيجية مختلفة عن كيمي، إذ حاولنا تحقيق أمرٍ في النهاية، لكنّني أعتقد أنّ الوضع كان صعبًا للغاية بالنسبة لي على إطارات ميديوم، وعلى الهارد كذلك في الطلعة الثانية. ربما كان الوضع أفضل بعض الشيء على إطارات سوفت، لكنّنا ما نزال نفتقر للسرعة لأكون صريحًا" قال جيوفينازي.

وأكمل: "ما نزال نعاني على صعيد وتيرة السباق، إذ حاولنا القيام بأمرٍ ما لأجل ذلك، لكنّه لم يكن كافيًا. سنقوم بتجربة أمر آخر في السباق التالي، إذ سنحاول جعل الوضع أفضل في البرازيل".

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