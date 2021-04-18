رايكونن يخسر نقاطه إثر عقوبته بعد سباق إيمولا

اعتبر المراقبون أنّ سائق ألفا روميو خرق القوانين بعد أن فشل في دخول خطّ الحظائر لإعادة انطلاق السباق إثر فترة العلم الأحمر التي تلت حادث فالتيري بوتاس وجورج راسل.

إذ خلال اللفّة التي سبقت استئناف السباق، انزلق رايكونن عند المنعطف الثالث وتنصّ القوانين الرياضيّة على أنّ السائق بوسعه استعادة مركزه طالما أنّه تمكّن من فعل ذلك قبل خطّ سيارة الأمان الأوّل.

وفي حل لم يتمّ ذلك فإنّ على السائق دخول خطّ الحظائر واستئناف السباق حالما تعبر جميع السيارات الأخرى عند إعادة الانطلاقة.

نتيجة لذلك خسر رايكونن مركزه التاسع وتراجع إلى المركز الـ 13، بينما تمّت ترقيت ثنائي ألبين إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو إلى المركزين التاسع والعاشر على التوالي. وضمن بذلك ألونسو بطل العالم مرّتين نقاطه الأولى بعد غياب عامين على البطولة.

تأتي هذه العقوبة بعد عقوبة 5 ثوانٍ تلقّاها لانس سترول سائق أستون مارتن، وذلك بعد أن اعتبر المراقبون أنّه كسب أفضليّة دائمة بعد أن تجاوز بيير غاسلي من خارج المسار.

وتمّ إرجاع الكندي من المركز السابع إلى الثامن نتيجة لذلك.