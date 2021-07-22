تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر التالي / وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

رايكونن يحث فريقه ألفا روميو "على الاستيقاظ"

حث كيمي رايكونن المُحبط، فريقه ألفا تاوري "على الاستيقاظ" وإيجاد المزيد من الأداء مع سيارته الحالية في الفورمولا واحد.

رايكونن يحث فريقه ألفا روميو "على الاستيقاظ"

أطلق رايكونن تعليقه مؤخراً عبر اللاسلكي بعد إنهاء سباق سيلفرستون بالمركز 15.

واكتسب الفنلندي المراكز خلال الانطلاقة في سباقي السبت القصير والأحد الرئيسي. وأمضى القسم الأخير من السباق يتنافس مع سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، لكنه خسر أية فرصة للوصول إلى مراكز النقاط بعد حادثة أدت لانزلاقه.

ولم يسجل رايكونن سوى نقطة يتيمة حتى الآن في الموسم، حين حقق المركز العاشر في أذربيجان، بينما لدى زميله أنطونيو جيوفينازي مركز عاشر كذلك.

وأشار رايكونن بعد السباق إلى أنه كان قادراً على الوصول إلى المركز العاشر لولا الاحتكاك مع بيريز.

فقال: "ربما، أو ربما نحن بحاجة لجعل السيارة أسرع، المسألة بهذه البساطة. من المستحيل منافستهم. نفس الأمر على الدوام، نحاول منافسة السيارات الأخرى. هيا! نحن بحاجة إلى الاستيقاظ والقيام بأمر ما!".

اقرأ أيضاً:

واعترف رايكونن لاحقاً أنه خاض سباقاً صعباً اضطر خلاله للدفاع أكثر من الهجوم.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنا نتوقع ذلك نوعاً ما وهذا ما حصل. بعد الانطلاقة كان وضعنا جيداً، لكن على المسافات الطويلة، كنت مضطراً لمتابعة مرآتي طوال الوقت".

وأردف: "حاولنا المنافسة، لكننا لم نمتلك الوتيرة الكافية. ربما على حلبات أخرى يمكننا تقديم أداء أفضل. من يدري؟".

وتعقيباً على الحادثة مع بيريز، قال: "أعتقد أننا خضنا بعض المعارك، وهم أسرع منا. تمكنت من إبقائه خلفي لفترة من الوقت".

وتابع: "في نهاية المطاف، كنت من الجهة الخارجية في المنعطف السابق ومن ثم الداخلية في التالي، ولا أعلم، ربما لم يرني، لكنني انزلقت وهذا ما حصل".

واسترسل: "أفضل المنافسة على المراكز بالطبع. الإنهاء بالمركز 11 أو 12 لا يساعدنا".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر

المقال السابق

مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر

المقال التالي

وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"

وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون

22 س
2
فورمولا 1

لوكلير: لا يُمكن لفيراري أن تتوقّع منافسة مرسيدس ضمن سباقات أخرى في 2021

13 دقيقة
3
فورمولا 1

مرسيدس: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار كان "حتميًا"

1 س
4
فورمولا 1

وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"

2 س
5
فورمولا 1

رايكونن يحث فريقه ألفا روميو "على الاستيقاظ"

3 س
أحدث الأخبار
لوكلير: لا يُمكن لفيراري أن تتوقّع منافسة مرسيدس ضمن سباقات أخرى في 2021
فورمولا 1

لوكلير: لا يُمكن لفيراري أن تتوقّع منافسة مرسيدس ضمن سباقات أخرى في 2021

13د
مرسيدس: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار كان "حتميًا"
فورمولا 1

مرسيدس: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار كان "حتميًا"

1 س
وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"
فورمولا 1

وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"

2 س
رايكونن يحث فريقه ألفا روميو "على الاستيقاظ"
فورمولا 1

رايكونن يحث فريقه ألفا روميو "على الاستيقاظ"

3 س
مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر
فورمولا 1

مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر

19 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

كيمي رايكونن More from
كيمي رايكونن
ألفا روميو قد تستبدل رايكونن وجيوفينازي في 2022 جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

ألفا روميو قد تستبدل رايكونن وجيوفينازي في 2022

مستقبل رايكونن مع ألفا روميو لن يُناقش حتى المراحل الأخيرة من موسم 2021 جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

مستقبل رايكونن مع ألفا روميو لن يُناقش حتى المراحل الأخيرة من موسم 2021

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ألفا روميو More from
ألفا روميو
أستون مارتن تضمّ مصمم الفورمولا واحد لدى ألفا روميو في دور هندسي جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

أستون مارتن تضمّ مصمم الفورمولا واحد لدى ألفا روميو في دور هندسي

ألفا روميو تنتقد بشدة التعديلات "المضحكة" لقوانين الأجنحة المرنة
فورمولا 1

ألفا روميو تنتقد بشدة التعديلات "المضحكة" لقوانين الأجنحة المرنة

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون

لوكلير: لا يُمكن لفيراري أن تتوقّع منافسة مرسيدس ضمن سباقات أخرى في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: لا يُمكن لفيراري أن تتوقّع منافسة مرسيدس ضمن سباقات أخرى في 2021

مرسيدس: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار كان "حتميًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار كان "حتميًا"

وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"

رايكونن يحث فريقه ألفا روميو "على الاستيقاظ"
فورمولا 1 فورمولا 1

رايكونن يحث فريقه ألفا روميو "على الاستيقاظ"

مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر

هورنر في إشارة إلى سلوك وولف: "من غير المقبول" الضغط على الحكام
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر في إشارة إلى سلوك وولف: "من غير المقبول" الضغط على الحكام

يوس فيرشتابن الغاضب من وولف: لسنا بحاجة لاتصالاتك بعد الآن
فورمولا 1 فورمولا 1

يوس فيرشتابن الغاضب من وولف: لسنا بحاجة لاتصالاتك بعد الآن

أحدث الأخبار

لوكلير: لا يُمكن لفيراري أن تتوقّع منافسة مرسيدس ضمن سباقات أخرى في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: لا يُمكن لفيراري أن تتوقّع منافسة مرسيدس ضمن سباقات أخرى في 2021

مرسيدس: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار كان "حتميًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: الصدام بين هاميلتون وفيرشتابن على المسار كان "حتميًا"

وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: التهجم "الشخصي" من ريد بُل بعد جولة بريطانيا وصل إلى "مستوى غير مسبوق"

رايكونن يحث فريقه ألفا روميو "على الاستيقاظ"
فورمولا 1 فورمولا 1

رايكونن يحث فريقه ألفا روميو "على الاستيقاظ"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.