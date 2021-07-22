رايكونن يحث فريقه ألفا روميو "على الاستيقاظ"

أطلق رايكونن تعليقه مؤخراً عبر اللاسلكي بعد إنهاء سباق سيلفرستون بالمركز 15.

واكتسب الفنلندي المراكز خلال الانطلاقة في سباقي السبت القصير والأحد الرئيسي. وأمضى القسم الأخير من السباق يتنافس مع سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، لكنه خسر أية فرصة للوصول إلى مراكز النقاط بعد حادثة أدت لانزلاقه.

ولم يسجل رايكونن سوى نقطة يتيمة حتى الآن في الموسم، حين حقق المركز العاشر في أذربيجان، بينما لدى زميله أنطونيو جيوفينازي مركز عاشر كذلك.

وأشار رايكونن بعد السباق إلى أنه كان قادراً على الوصول إلى المركز العاشر لولا الاحتكاك مع بيريز.

فقال: "ربما، أو ربما نحن بحاجة لجعل السيارة أسرع، المسألة بهذه البساطة. من المستحيل منافستهم. نفس الأمر على الدوام، نحاول منافسة السيارات الأخرى. هيا! نحن بحاجة إلى الاستيقاظ والقيام بأمر ما!".

واعترف رايكونن لاحقاً أنه خاض سباقاً صعباً اضطر خلاله للدفاع أكثر من الهجوم.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كنا نتوقع ذلك نوعاً ما وهذا ما حصل. بعد الانطلاقة كان وضعنا جيداً، لكن على المسافات الطويلة، كنت مضطراً لمتابعة مرآتي طوال الوقت".

وأردف: "حاولنا المنافسة، لكننا لم نمتلك الوتيرة الكافية. ربما على حلبات أخرى يمكننا تقديم أداء أفضل. من يدري؟".

وتعقيباً على الحادثة مع بيريز، قال: "أعتقد أننا خضنا بعض المعارك، وهم أسرع منا. تمكنت من إبقائه خلفي لفترة من الوقت".

وتابع: "في نهاية المطاف، كنت من الجهة الخارجية في المنعطف السابق ومن ثم الداخلية في التالي، ولا أعلم، ربما لم يرني، لكنني انزلقت وهذا ما حصل".

واسترسل: "أفضل المنافسة على المراكز بالطبع. الإنهاء بالمركز 11 أو 12 لا يساعدنا".