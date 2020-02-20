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فورمولا واحد 2020
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فورمولا 1 / التجارب الشتوية الأولى / تقرير التجارب

رايكونن يتصدّر اليوم الثاني ويتسبب في أول علم أحمر في تجارب برشلونة الأولى 2020

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رايكونن يتصدّر اليوم الثاني ويتسبب في أول علم أحمر في تجارب برشلونة الأولى 2020
من قبل:
20-02-2020

انتزع كيمي رايكونن سائق ألفا روميو صدارة اليوم الثاني من التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة، في الوقت الذي واصلت فيه موثوقيّة سيارات موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد لفت أنظار الجميع قبل أن تتوقّف سيارة الفنلندي مع بقاء 15 دقيقة على نهاية اليوم.

واصلت فرق البطولة قطع المسافات دون هوادة في اليوم الثاني من تجارب برشلونة، إذ لم يُواجه أيّ فريق مشاكل دراميّة لليوم الثاني على التوالي.

وحتّى اللحظة التي تخوّف فيها الجميع أن يُرفع فيها العلم الأحمر عندما تعرّض رومان غروجان لحادث في الساعة الأخيرة، فإنّ الفرنسيّ تمكّن من التحرّك على المنطقة الحصويّة والمواصلة من دون أن تتوقّف الحصّة.

وواصلت فرق الوسط هيمنتها على الصدارة في هذا اليوم بعد أن ضمن سيرجيو بيريز الصدارة في الفترة الصباحيّة، لكنّ الغلبة كانت من نصيب رايكونن في فترة بعد الظهر بعد أن سجّل توقيتًا وقدره 1:17.091 دقيقة على إطارات "سي4" في بداية الساعة الأخيرة.

لكن سائق ألفا روميو تسبّب في رفع العلم الأحمر الأوّل خلال يومين من التجارب مع بقاء 15 دقيقة على النهاية، حيث طلب منه مهندسه إتمام "إجراءات إيقاف كاملة"، حيث تبيّن أنّ الفريق تعمّد إفراغ السيارة من الوقود كاختبار، ولم تواجه السيارة أيّة مشاكل تقنيّة.

وتراجع بيريز في المقابل إلى المركز الثاني، حيث ركّز سائق ريسينغ بوينت على قطع المسافات الطويلة في فترة ما بعد الظهر رافعًا رصيده إلى أكثر من 140 لفّة.

ووضع دانيال ريكاردو سيارة رينو في المركز الثالث بفارق سبعة أعشارٍ من الثانية تقريبًا عن الصدارة، لكن بالرغم من أنّ فريق رينو أكمل في المجمل 87 لفّة، إلّا أنّ ذلك كان الرصيد الأسوأ بين جميع الفرق.

من جانبه واصل أليكسندر ألبون حصد اللفّات لصالح ريد بُل، حيث أكمل التايلاندي أكثر من 130 لفّة وتواجد في المركز الرابع.

وأكّد بيير غاسلي موثوقيّة محرّك هوندا الجديد عبر تجاوزه لعتبة الـ 140 لفّة على متن سيارة ألفا توري.

وخلال جلوسه الأوّل الرسمي خلف مقود سيارة فيراري الجديدة إثر مرضه بالأمس، تواجد سيباستيان فيتيل في المركز السادس عبر توقيت وقدره 1:18.154 دقيقة مُكملًا أكثر من 70 لفّة في فترة ما بعد الظهر بعد أن قادها زميله شارل لوكلير في الفترة الصباحيّة.

وكان أصيل موناكو قد اقتصر على 49 لفّة فقط، حيث بدا أنّه واجه بعض المشاكل الطفيفة وبقي حبيس المرآب لفترة لا بأس هذا الصباح واكتفى بالمركز الثامن مع نهاية اليوم.

على الجانب الآخر وبعد أن جذبت مرسيدس جميع الأنظار نحوها هذا اليوم نتيجة "وضع التوجيه" الجديد الذي قدّمته، اكتفى لويس هاميلتون بالمركز التاسع، لكنّ البريطاني أثار الأنظار بإكماله لأكثر من 100 لفّة في الفترة الصباحيّة وحدها.

واستلم منه زميله فالتيري بوتاس سيارة "دبليو11" في فترة ما بعد الظهر، ليزيد غلّة مرسيدس بـ 77 لفّة، قبل أن ينتهي يوم الصانع الألماني قبل موعده بساعة نتيجة "مشكلة كهربائيّة".

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 كيمي رايكونن ألفا روميو 1:17.091  
2 سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 1:17.347 +0.256
3 دانيال ريكاردو رينو 1:17.749 +0.658
4 أليكسندر ألبون ريد بُل 1:17.912 +0.821
5 بيير غاسلي ألفا توري 1:18.121 +1.030
6 سيباستيان فيتيل فيراري 1:18.154 +1.063
7 جورج راسل ويليامز 1:18.266 +1.175
8 شارل لوكلير فيراري 1:18.335 +1.244
9 لويس هاميلتون مرسيدس 1:18.387 +1.296
10 لاندو نوريس مكلارين 1:18.474 +1.383
11 رومان غروجان هاس 1:18.496 +1.405
12 إستيبان أوكون رينو 1:18.557 +1.466
13 فالتيري بوتاس مرسيدس 1:19.307 +2.216
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الحدث التجارب الشتوية الأولى
الحدث الفرعي الخميس
الكاتب مروان الوافي

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