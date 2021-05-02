رايكونن يتحمّل مسؤولية حادثته مع جيوفينازي في سباق البرتغال

قام الفنلندي المخضرم بانطلاقة رائعة على حلبة بورتيماو، حيث تقدم مركزين في اللفة الافتتاحية، لكن ومع بداية اللفة الثانية اصطدم رايكونن بالقسم الخلفي لسيارة جيوفينازي، ما تسبب بكسر الجناح الأمامي لسيارة بطل العالم الأحادي وخروجه عن المسار إلى المنطقة الحصوية ومن ثم انسحابه من السباق، في حين تفادى زميله أي ضرر كبير وأكمل السباق بالمركز الـ 12.

وقد اعترف رايكونن أن ما حدث كان خطؤه، كما شرح بأنه كان ينظر إلى مقوده لتغيير أحد الأزرار عندما أساء تقدير سرعة الاقتراب من جيوفينازي أمامه.

حيث عقّب على ذلك قائلًا: "أنا من أخطأ بالأساس، كنت أتفقد أمرًا ما على المقود، أغيّر أحد الأزرار الذي أخطأت فيه بالخروج من المنعطف الأخير، لذلك تعيّن عليّ تغييره من جديد ومن ثم وجدت نفسي أصطدم به، لذلك أنا من أخطأ".

هذا ولم يكن جيوفينازي واثقًا من مدى تأثير الحادثة على أداء سيارته، لكن كان ممتنًا لتفاديه حدوث انثقاب وأنه كان قادرًا على مواصلة السباق من دون أيّة مشاكل خطيرة.

فقال: "لم أتحدث إلى كيمي بعد، لكن الفريق أخبرني بأنه كان يغير أمرًا ما على مقوده، ذلك لا مشكلة".

وأضاف: "لحسن الحظ لم أتعرض لانثقاب وكان سباقًا نظيفًا عقب ما حدث".

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وأكمل: "استمتعت بمعركة مع فرناندو (ألونسو) في بداية السباق، وكذلك مع سيباستيان (فيتيل) في المراحل الختامية. انطلقنا من المركز الـ 12 اليوم وكنا أسرع من أستون مارتن، ولكن أبطأ من ألبين، وهذا لم يكن كافيًا للتواجد ضمن العشرة الأوائل".