رايكونن وريكاردو يتوقعان عودة فيتيل بعد البداية الصعبة لهذا الموسم مع فيراري

خلال فترة تفشّي جائحة كورونا "كوفيد-19" أعلمت فيراري سائقها فيتيل بأنّه لن يتم تجديد عقده مع الفريق لموسم 2021، حيث آثرت القلعة الحمراء تعويض بطل العالم أربع مرّات بسائق مكلارين الحالي كارلوس ساينز الإبن.

ويأتي قرار فيراري هذا ليُنهي مسيرة الألماني المتقلبة مع الفريق والتي امتدت لست سنوات، حيث لم يتمكن فيتيل خلالها من حصد لقبه الخامس الذي كان ليضعه ضمن طريق السير على خُطى بطل طفولته مايكل شوماخر عبر منح جمهور التيفوزي بطولة أخرى من دماء ألمانية للاحتفال بها.

وقد بدا الموسم الأخير لفيتيل في مارانيللو صعبًا حتى الآن، حيث عانى الألماني مع سيارة الفريق "اس اف1000" بينما لم تكن فيراري قادرة على مُجاراة منافساتها مثل مرسيدس وريد بُل.

وبالرُغم من خوض فيتيل أسوأ بداية لموسم في مسيرته الممتدة لـ 13 عامًا في الفورمولا واحد، لكنّ كيمي رايكونن يعتقد بأنّ زميله السابق في فيراري سيتمكن من قلب حظوظه.

فقال: "أنا واثق بأنّه ليس سعيدًا بطريقة سير الأمور في الوقت الحالي، لكن هكذا هو الوضع. فيراري هي فيراري والجميع ينظرون إلى هذه الأمور، ولا سيّما الإيطاليون. لكنّني أشكّ بأنّ ما يحدث سيؤثّر على كيفية قيامه بوظيفته هناك".

وأضاف: "أعتقد بأنه يتواجد في الرياضة منذ وقت كافٍ ليعلم أنّه في بعض الأحيان تكون الأمور على هذا النحو وأنّه يتعيّن عليه إيجاد سبيل لقلب حظوظه".

في المقابل، لا يرى رايكونن - آخر بطل عالم لفيراري في 2007 والذي يقود الآن لصالح ألفا روميو - بأنّ الضغط الإضافي من الإعلام الإيطالي ومشجّعي الفريق الشغوفين يؤثّر سلبًا على تأديات فيتيل.

حيث قال: "لم أره مُطلقًا مختلفًا عن أيّ فريق آخر. بالطبّع إذا قرأت كل الصحف ستجد الوضع أكثر سوءًا، لكنني لم أنظر مطلقًا على هذه الأمور".

وتابع: "واجهنا أوقاتًا عصيبة في بعض الأحيان عندما كنت في صفوف الفريق، ويُمكن للإيطاليين أن يكونوا قاسيين عليك في وسائل الإعلام، لكنّ ذلك هو الوضع القائم، وتلك هي كيفية سير الأمور في ذلك العالم".

من جهته يتوقّع كذلك دانيال ريكاردو سائق رينو - والذي زامل فيتيل في ريد بُل في 2014 - أن يعود الألماني من كبوته ولا "يهرب من المشكلة".

"أعتقد بأنّ أحد الأمور المميزة في سيب هي أنّه شغوف للغاية حيال هذه الرياضة، عاشقٌ لها. إنّه شخص يقوم بتحليل كل شيء ويجد سبيلًا للتحسّن وإجابة لكل سؤال. لا أعتقد بأنّه شخص يهرب من مشاكله" قال الأسترالي.

وأكمل: "أرى بأنّه يهتم كثيرًا بمسيرته، سواء من خلال حبّه الخالص للرياضة أو الفخر والثقة التي يملكها في نفسه. أتوقّع منه أن يعود، أثق في ذلك. إذا ما أراد مواصلة مسيرته ويعتقد أن بمقدوره فعل ذلك ضمن المستوى الأعلى الذي ظهر به خلال السنوات العشر الماضية، فعندها يجب أن يبقى في الرياضة 100 بالمئة. وجوده جيّد للرياضة، لكنّ ذلك الأمر بيده وحده".