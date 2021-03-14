رايكونن: محرك فيراري "في وضع أفضل" بالمقارنة مع 2020

تأثّر فريق ألفا روميو الذي يقود رايكونن لصالحه من ضعف أداء وحدة طاقة فيراري على مدار الموسم الماضي، حيث تأخّر الصانع الإيطالي خلف منافسيه من مصنّعي المحركات، مرسيدس، هوندا ورينو.

وقد أتت معاناة فيراري بعد التسوية السرية التي أبرمتها مع "فيا" حول وحدة طاقة 2019، ما تسبب في تراجع أداء الفريق المصنعي والفرق الزبونة.

كما دفع ذلك ألفا روميو نحو المركز الثامن في ترتيب الصانعين العام الماضي، متفوقة فقط على فريق فيراري الزبون الآخر هاس وفريق ويليامز.

وقد آثرت فيراري إعادة هيكلة وحدة طاقتها لموسم 2021 في محاولة للتعافي من معاناة العام الماضي، حيث أتى أول اختبار طويل للمحرك الجديد خلال التجارب الشتوية في البحرين هذا الأسبوع.

وعند سؤاله عن التقدم الذي حققته فيراري مع وحدة طاقتها، أوضح رايكونن أنّ بوسعه الشعور بالخطوة التي أحرزتها فيراري إلى الأمام خلال العطلة الشتوية، والتي بدورها وضعت ألفا روميو في وضع أفضل للموسم الجديد.

فقال: "أنا واثق بأنّهم قد حققوا تقدمًا مع المحرك، فقد بات أفضل".

وأضاف: "لكنّك عندها تتوقّع بأنّ المصنعين الآخرين قد أحرزوا تقدمًا كذلك. لكن وبالمقارنة مع محرك العام الماضي، فإنّ محرك هذا الموسم في وضع أفضل".

وتابع: "سيتعيّن علينا الانتظار لرؤية الموقع الذي سيتواجد فيه بمجرد انطلاق السباقات، لكنّ تلك الخطوة ستساعدنا بكل تأكيد".

هذا واختبر الفنلندي سيارة ألفا روميو الجديدة "سي41" خلال اليوم الافتتاحي من التجارب على حلبة البحرين الدولية، قبل أن يترك مهام القيادة يوم أمس لزميله أنطونيو جيوفينازي.

وقد عاد رايكونن اليوم إلى الحلبة لإكمال اليوم الأخير من التجارب وتعزيز انطباعه الأوّل عن سيارة الفريق.

"ما يزال الوقت مبكرًا بالتأكيد، ولكن كل الأمور عملت على نحوٍ جيّد" قال رايكونن.

واختتم: "لم نواجه مشاكل في اليوم الأول. كل الأمور جيّدة. والشعور على السيارة كان مختلفًا بالطبّع بعض الشيء عن العام الماضي، لكنه جيّد جدًا في بعض الأماكن".