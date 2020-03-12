رايكونن: ليس من الصواب على الأرجح خوض السباقات حاليًا

مع استمرار المخاوف بشأن الفيروس لا سيما بعد فحص بعض الأعضاء ووضعهم في الحجر الصحي، تساءَل بطل العالم لموسم 2007 ما إذا كان يجب الاستمرار بإقامة الجولة الافتتاحية من الموسم.

وقال "لا أعلم ما إذا كان قرار تواجدنا هنا صحيحًا. على الأرجح لا. ولكن الأمر غير منوطٌ بنا، إنه ليس قرارنا".

وتعليقًا على منع احتكاك الجمهور مباشرةً مع السائقين، أكمل رايكونن "هذا جزء من الوضع برمته. إنها محاولة لتقليل المخاطر على الجميع، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضاً على الجماهير".

وتابع "سمعت عن مرض بعض الأشخاص في البادوك ولا أحد يعلم القصة الكاملة وراء ذلك. سنرى كيف ستسير الأمور".