رايكونن: لم أقرر بعد مستقبلي في الفورمولا واحد

يخوض صاحب الـ 40 عاماً موسمه الثاني مع ألفا روميو، لكن لم يتم بعد تأكيد مشاركته أو زميله أنطونيو جيوفينازي للموسم المقبل.

وحين سُئِل إن كان سيخوض السباقات في 2021، أجاب رايكونن ببساطة: "لم أقرر بعد".

كما أجاب حين سُئِل إن كان يرى نفسه يقود لفريق آخر سوى ألفا روميو، شدد الفنلندي على أنه يحتاج في البداية للتأكد من بقائه في البطولة من عدمه.

فقال: "لا أدري. عليّ في البداية أن أقرر ماذا سأفعل، ومن ثم سنرى. من الواضح أن ذلك هو أول ما عليّ تقريره".

واسترسل: "من ثم لا أعتقد أن ذلك سيغير أي شيء إن بقيتُ معهم أم لا. كما قلتُ، حتى أقرر، فإن تلك الأمور ليست ضمن أولوياتي".

وحين سُئِل إن كان قراره سيتأثر بتحسن أداء ألفا روميو، أجاب: "من الواضح أن ذلك سيحدث فرقاً، أفضل المنافسة في موقع جيد وتسجيل النقاط، لكن لا أحد يدري مع بداية الموسم كيف ستكون مستويات المنافسة".

وأكمل: "أعتقد أن الصورة الأكبر أكثر أهمية كثير بالنسبة لي. العائلة تأتي أولاً، ومن الواضح أن الأطفال بدؤوا يكبرون. تمكنتُ هذا الموسم من البقاء لوقت أكبر في المنزل، وذلك رائع".

وأردف: "لكنني أعتقد أن ذلك ما سيقرر إن كنت سأستمر أم لا. ستكون هناك مرحلة ما أود فيها العودة إلى المنزل".

من جهة أخرى، سُئِل رايكونن إن كان سيترك ألفا روميو كي يفسح المجال أمام سائق يافع، لكنه ضحك حين تمت الإشارة إلى أن مواطنه ميكا هاكينن، ترك مكلارين نهاية موسم 2001، كي يساعده.

فقال: "أشكّ في أنه ترك الفريق من أجلي! أنا واثق بأنه كانت لديه أمور أخرى في ذهنه. كان لدي عقد لثلاثة مواسم مع ساوبر. قد ينظر الناس للمسألة بهذه الطريقة، أنه ترك الفريق لأنه شخص لطيف وأراد منحي موقعه، لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة".

وأكمل: "بصراحة، قراري مبنيّ على ما أشعر أنه مناسب لي، وليس له علاقة بمساعدة شخص ما من عدمها. وهذه ليست الطريقة التي أتخذ بها قراراتي".

بالمقابل، أوضح جيوفينازي أنه ليست لديه أية أخبار مؤكدة بعد حيال مستقبله.

فقال: "لا أدري. ما زلت أعتقد أن الوقت مبكر للغاية، إذ لم نكمل بعد إلا ستة سباقات".

واختتم: "ما أعلمه أنني بحاجة لمواصلة ما أقوم به، أن أواصل تقديم أداء ثابت وتنافسي. ومن ثم سنرى".