رايكونن: "لا خطط" خارج العائلة بعد اعتزال الفورمولا واحد نهاية العام الجاري

أعلن سائق ألفا روميو يوم أمس الأربعاء بأنّه سيغادر ساحة الفورمولا واحد مع نهاية الموسم الحالي، ليضع بذلك حدًا لمسيرة استمرت لأكثر من 20 عامًا.

وكتب رايكونن عبر حسابه على إنستاغرام منشورًا أعلن فيه اعتزاله وأنه حان الوقت "لفعل أمور جديدة"، لكنّ بطل العالم لموسم 2007 كشف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس على هامش جائزة هولندا الكبرى بأنّه ليست لديه خطط في الوقت الحالي بخلاف قضاء الوقت مع عائلته.

إذ قال عند سؤاله عمّا قد يقوم به بعد الاعتزال: "لا شيء، ليست لدي خطط".

وأضاف: "لا أريد أن يكون لديّ جدول ما، كونه وخلال الأعوام الـ 18 أو 19 الماضية في الفورمولا واحد، منذ أن بدأت مسيرتي، وكذلك خلال الراليات التي شاركت بها في عامَي الراحة، دومًا ما كان هنالك جدول، وما سيكون لديّ في هذا التاريخ أو ذاك".

وتابع: "لا أريد ذلك. فذلك بالتأكيد أحد أهم الأسباب التي دفعتني للقيام بشيء آخر، وهو أنّ الحياة لا تستمرّ بسبب سباق أو أيا كان ما لديّ لاحقًا، العمل الذي يدور في فلك الفورمولا واحد".

وأكمل: "لذلك لست في عجلة من أمري. لم أفكّر حتى حول ما سأقوم به على الإطلاق. ولكن بالطبّع وفي مثل هذه المواقف تكون هنالك دومًا فرص لفعل هذا أو ذاك. لكنني الآن لست مهتمًا بالتفكير حتى في ذلك الأمر".

وحين سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما يتوقّع العودة إلى السباقات التنافسية في المستقبل، لم يكن رايكونن واثقًا من ذلك، حيث أوضح من جديد بأنّه لم يفكّر في الأمر كثيرًا.

فقال: "لو أعلم ذلك الآن، سأخبركم، ولكن كما قلت، لديّ صفر خطط للمستقبل. أريد فقط أن أستمتع بوقتي من دون جدول محدد. الجدول قد يكون جدول للعائلة، وأنا سعيد لذلك".

وكان رايكونن قد كشف ضمن منشور إعلان اعتزاله أنّه اتخذ قراره بهذا الشأن خلال العطلة الشتوية، حيث شرح بأنّه أعلم مالك فريق ألفا روميو بقراره حول ذات الفترة بأنّه سيعتزل بعد هذا العام.

حيث قال: "لقد تحدثت مع مالك الفريق، أعتقد بأن ذلك كان ربما قبل الكريسماس أو شيء من هذا القبيل. كان يسألني عن قراري وأجبته حسبما أذكر بأنني متأكد بنسبة 95 بالمئة بأنّ ذلك هو موسمي الأخير".