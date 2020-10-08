رايكونن: لا أزال في محادثات مع ألفا روميو بشأن موسم 2021

قال رايكونن، الذي يتّجه لبلوغ رقمٍ قياسي جديد بالمشاركة في 323 جائزة كبرى نهاية هذا الأسبوع، أنّ القرار بشأن مواصلته التسابق في العام المقبل لم يُتّخذ بعد.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه قد تمّ الاتّفاق بينه وبين الفريق على عقدٍ جديد، لكن عندما سُئل إن كان سيُواصل التسابق في العام المقبل، قال الفنلندي: "لم يتمّ اتّخاذ أيّ قرارٍ بعد حتّى الآن. أجل، بدأت مسيرتي وأنا لا أملك أيّ خبرة".

وأضاف مازحًا: "لكنّني أصبحت كبيرًا جدًا الآن لدرجة أنّهم يريدون التخلّص مني! سارت الأمور على نحوٍ جيّد في المنتصف. لكن لم يعد الأمر يعجب البعض بشكلٍ ما الآن".

وأردف: "سنرى. من الواضح أنّ هناك بعض المحادثات مع الفريق. من الواضح أنّ القرار يعود لي في النهاية، وسنرى ماذا سيحدث".

وقلّل رايكونن ممّا أشار إليه البعض بأنّه توصّل إلى اتّفاقٍ في نهاية سبتمبر عندما حان موعد تفعيل بندٍ في عقده.

وقال بخصوص ذلك: "إن صدّقتم الأخبار، فربّما ذلك صحيح. لكن لم يكن هناك أيّ بند تجديد. لذا ما تمّ تداوله غير صحيح".

وأكمل: "ربّما كان هناك 10 بالمئة صحيح والـ 90 بالمئة خاطئ. لم أوقّع على أيّ شيء الأسبوع أو الشهر الماضي، ولا الأمس ولا اليوم. سنرى".

وعندما سُئل إن كان يستمتع بموسم 2020، اعترف رايكونن بأنّ ألفا روميو أقلّ تنافسيّة ممّا يودّه.

وقال: "أستمتع بالتسابق، لكن من الواضح أنّنا نستمتع أكثر عندما نكون في موقعٍ أفضل. ليس هذا الموقع الذي نريده، واتّضح ذلك مبكّرًا لعدّة أسباب".