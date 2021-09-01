رايكونن سيعتزل الفورمولا واحد بنهاية موسم 2021

ينتهي عقد رايكونن بطل العالم موسم 2007 مع ألفا روميو بنهاية الموسم الجاري وكان من المتوقّع بشكلٍ واسع أن يُغادر الفريق.

وأكّد الفنلندي الآن أنّه سيُغادر الفورمولا واحد بنهاية الموسم، حيث اختار إنهاء مسيرته التي امتدّت على مدار 20 عامًا.

وكشف رايكونن عن هذه الأنباء على حسابه في انستاغرام مساء اليوم الأربعاء قبيل جائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت.

وقال الفنلندي: "انتهى الأمر. سيكون هذا موسمي الأخير في الفورمولا واحد".

وأضاف: "هذا قرارٌ اتّخذته في الشتاء الماضي. لم يكن قرارًا سهلًا لكن بعد هذا الموسم فقد حان الوقت لبعض الأشياء الجديدة".

وأكمل: "بالرغم من أنّ هذا الموسم لم ينتهِ بعد، فإنّني أريد شكر عائلتي، وكلّ فرقي، وكلّ ما كان مساهمًا في مسيرتي التسابقيّة، وخاصة أنتم المشجّعين الرائعين الذين دعمتموني طوال كلّ هذا الوقت".

واختتم بالقول: "ستنتهي الفورمولا واحد بالنسبة لي، لكن هناك الكثير من الأمور في الحياة التي أريد تجربتها والاستمتاع بها. سأراكم بعد كلّ هذا!".

وسيفتح اعتزال رايكونن مقعدًا في صفوف ألفا روميو لموسم 2022، حيث يبدو أنّ فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الحالي يتّجه لحجزه في حال تعويضه بجورج راسل العام المقبل.

ولم تؤكّد ألفا روميو بعد إن كان زميله رايكونن أنطونيو جيوفينازي سيُواصل التسابق مع الفريق العام المقبل أم لا.

وكان رايكونن قد بدأ مسيرته في الفورمولا واحد مع ساوبر في 2001 كمتسابقٍ مجهولٍ نسبيًا بعد ترقيته مباشرة من بطولة الفورمولا رينو، لكنّه حقّق النقاط منذ سباقه الأوّل وسرعان ما فرض نفسه كأحد ألمع النجوم الناشئة.

وعوّض رايكونن ميكا هاكينن في صفوف مكلارين لموسم 2002 وحقّق انتصاره الأوّل في العام التالي أثناء حلوله ثانيًا في البطولة.

وأثمر انتقاله إلى فيراري في 2007 عن لقبه العالمي الأوّل بتغلّبه على لويس هاميلتون وفرناندو ألونس بنقطة وحيدة ضمن جولة البرازيل الدراميّة.

وابتعد الفنلندي عن الفورمولا واحد لعامين في 2010 و2011 وخاض غمار الناسكار وكذلك الراليات، لكنّه عاد في النهاية إلى الفئة الملكة مع لوتس في 2012 وحقّق انتصارَين مع الفريق قبل أن يُغادره قبل سباقَين من نهاية موسم 2013 ليخضع لعمليّة جراحيّة قبل عودته إلى فيراري.

وبعد بداية بطيئة لفترته الثانية مع فيراري، حقّق رايكونن تقدّمًا تدريجيًا إلى أن حقّق انتصاره الأوّل منذ أكثر من خمسة أعوام وذلك خلال جائزة الولايات المتّحدة الكبرى في 2018 في طريقه لتحقيق المركز الثالث في بطولة ذلك العام.

وبعد تعاقد الحصان الجامح مع شارل لوكلير لموسم 2019 فقد عاد رايكونن إلى فريق ساوبر الذي أصبح تحت تسمية ألفا روميو.