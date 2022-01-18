رايكونن: سباق أبوظبي "يمكن ببساطة" أن يكون آخر سباقاتي الاحترافية

وضع بطل العالم لموسم 2007 حدًا لمسيرته في الفورمولا واحد نهاية الموسم الماضي بعد أكثر من 20 عامًا منذ مشاركته الأولى، ليُغلق فصلًا شهد رقمًا قياسيًا من المشاركات بلغ 349 جائزة كبرى.

وكشف رايكونن مباشرة بعد الإعلان عن خطط اعتزاله في سبتمبر/أيلول الماضي أنه لم يفكّر بعد في أيّة فرص تسابق مستقبلية، إذ يرغب عوضًا عن ذلك في قضاء بعض الوقت مع عائلته وأنه سيبدأ ذلك عبر الابتعاد عن رياضة السيارات.

وضمن معرض حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قُبيل سباقه الأخير في أبوظبي، كان رايكونن صريحًا في اعترافه بأنّ تلك قد تكون المرّة الأخيرة التي يسابق فيها بشكل احترافي.

فقال: "قد يكون بسهولة كبيرة السباق الأخير، لكن على الجانب الآخر، قد أكون مخطئًا تمامًا".

وأضاف: "لذلك لم أحسم خططي بعد. لا أرغب وضع خطط كوني وللمرة الأولى منذ وقت طويل لا يتحكم جدول عملي بكامل حياتي - في الماضي حياتي أنا، والآن حياة عائلتي كذلك".

وتابع: "لذلك أتطلّع لذلك الوقت معهم. لا أريد أن أضع أيّة خطط كبيرة لفعل هذا أو ذاك".

هذا وأوضح رايكونن أن مستقبله "قد يشهد أي شيء"، حيث يشعر بالثقة أنه سيتلقّى عروضًا للتسابق. لكنه يرى كذلك حاجته لأخذ عطلة من السباقات على المدى القصير.

فقال: "أثق بأنّني سأتلقى بعض الأمور الرائعة. وإذا ما كانت هنالك عروض منطقية، عندها لمَ لا؟ لكنني أحتاج أولًا بالتأكيد إلى بعض الوقت بعيدًا عن السباقات".