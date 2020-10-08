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رايكونن: رقم الانطلاقات القياسي "لا يعني أيّ شيء" بالنسبة لي

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رايكونن: رقم الانطلاقات القياسي "لا يعني أيّ شيء" بالنسبة لي

قال كيمي رايكونن أنّه لا يهتم في الحقيقة بأن يصبح أكثر السائقين خبرة في الفورمولا واحد من حيث عدد السباقات التي خاضها بحلول جائزة إيفل الكبرى نهاية هذا الأسبوع، حيث أوضح بأنّ الأكثر أهمية هو أنه ما يزال يستمتع بالسباقات.

سيكسر الفنلندي رقم روبينز باريكيلو القياسي لعدد انطلاقات السباقات - والبالغ 322 - نهاية هذا الأسبوع على حلبة نوربورغرينغ، كما أنّه في طريقه لتعزيز رقمه القياسي الخاص في ظل التكهنات المتصاعدة ببقائه مع ألفا روميو لموسم 2021.

وضمن حوارٍ حصري لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال رايكونن أنّ مثل هذه الإنجازات هي أمر يُثير إعجاب الآخرين فقط.

وعند سؤاله إذا ما كان يهتم بتسطير اسمه عبر ذلك في تاريخ الفورمولا واحد، قال رايكونن: "لا في الحقيقة. إذا ما سألني أحدهم عن الرقم الذي أملكه، لن تكون لدي فكرة. لم أنظر مُطلقًا في عدد السباقات التي خضتها أو التي خاضها الآخرون".

وأضاف: "الناس تتحدث عن هذه الأرقام بكل تأكيد، لكنّها لا تشكّل فارقًا بالنسبة لي. أعتقد بأنّ معظم الأرقام القياسية سيتم كسرها في المستقبل. لست هنا كوني أرغب بخوض «هذا العدد» من السباقات. طالما أنني أستمتع بذلك، فأنا سعيد بمواصلة خوض هذه السباقات".

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وبالحديث عن نظرته لمسيرته في الرياضة وكيف تبلورت، قال رايكونن أنّ الأمر الأساسي بالنسبة له هو أنّه حقق حلمه بالفوز باللقب.

"دومًا ما رغبت الفوز بالبطولات، وبالطبّع ترغب بتحقيق المزيد من الانتصارات. اقتربنا من ذلك في بضع مناسبات، لكن ولأسباب عديدة مختلفة، لم يحدث ذلك. لكن كما تعلمون، هكذا هي السباقات" قال رايكونن.

واختتم: "لذلك لا تخالجني مشاعر سيئة حيال الأمر أو ذكريات غير سعيدة أو أي شيء من هذا القبيل. أنا سعيد بفوزي باللقب مع فيراري وأنني كنت قادرًا على القيام بأمر أستمتع به للعديد من السنوات، وما أزال أستمتع به".

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