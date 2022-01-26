رايكونن "ذو الشخصية الغريبة" لا يعلم سبب حبِّ جمهور الفورمولا واحد له

لا يمتلك رايكونن بطل موسم 2007 للفورمولا واحد، المعتزل نهاية الموسم المنصرم، أية خطط مستقبلية للتسابق، حيث يريد إمضاء وقت أكبر مع عائلته.

لكن تعليقاً على فترته في الفئة الملكة، حيث يعتبر أحد أكثر السائقين شعبية سواء لنجاحاته داخل الحلبة أو تصرفاته خارجها، لا يبدو الفنلنديّ واثقاً حيال أسباب حبّ الجمهور له.

فقال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أعلم سبب محبتهم لي! ربما بسبب طبعي. ربما بسبب شخصيتي الغريبة، أو أياً كان ما تريدون تسميته!".

وأكمل: "ذلك طبعي وهو أمر طبيعي بالنسبة لي، لكن ربما ليس كذلك بالنسبة للجميع. لكنني أتصرفُ تماماً وفق معاييري الشخصية، أغلب الوقت".

وأوضح رايكونن أنه يتصرف وفق ما يراه صائباً، ولا يحاول إرضاء الآخرين، وهذا أمر أساسي بالنسبة له.

فقال: "عليك بشكل ما أن تتصرف. من الواضح أنه في البدايات يكون الوضع أصعب، لأن الناس يحاولون وضعك في قالب معين. لكن في حال محافظتك على طبعك، فإنهم يستسلمون نوعاً ما في محاولتهم لتغييرك".

وتابع: "من الأسهل بالنسبة لهم القول: ربما من الأفضل أن نتركه وشأنه ليفعل ما يريد".

وأردف: "أنا مسرور لأنني قاومتُ التغيير في البداية، وهذا ما سهّل عليّ الكثير. بعد ذلك، من الصعب للغاية أن تتغير شخصيتك لتصبح شخصاً آخر".

مشجعو كيمي رايكونن، ألفا روميو تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أشار رايكونن إلى أنه ليس من الصعب عليه التصرف على طبيعته، بل من الصعب حقاً أن يتصرف كما يريد الآخرون.

فقال: "أعتقد أنه يمكنك تنفيذ ما يطلبه الآخرون، أو ما يريدون لك أن تكونه، لفترة من الوقت. لكنني لا أعتقد أن هذا أمر صحي تماماً على المدى البعيد".

ولا يتذكر رايكونن حقاً بعضاً من أكثر تعليقاته شهرةً خلف المقود، مثل تلك التي يقول فيها عبر اللاسلكي لفريقه: "دعوني وشأني"، خلال سباق أبوظبي 2012.

وحين سُئِل حيال أمور كهذه، أجاب: "كلا، كلا في الحقيقة. في نهاية المطاف، فزنا بالسباق، ومن كان هناك علِم تماماً ما حصل".

واختتم: "من السهل تضخيم المسائل. لكن في نهاية المطاف، الفوز في السباق عملية طويلة تبدأ من يوم الجمعة أو السبت. وليست لدي أية مشاعر تجاه هذا الأمر، إيجابية كانت أم سلبية".