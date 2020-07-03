رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد

يشارك رايكونن في الفورمولا واحد منذ 2001، ويعتبر حالياً أكبر سائق موجود في البطولة بعمر الـ 40 عاماً.

وانضم الفنلندي إلى فريق ألفا روميو مع بداية موسم 2019 ضمن عقد لمدة عامين، ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتمّ تأجيل قوانين 2021 إلى 2022 بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة مرض "كوفيد-19" التي ضربت العالم بأسره.

وأوضح رايكونن قبيل انطلاق جائزة النمسا الكبرى خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع والتي ستكون الأولى من موسم 2020 المؤجل أن تأجيل القوانين لن يغير أي شيء على الإطلاق.

فقال: "كلا، لن يغير التأجيل أي شيء. إذ لن يؤثر على ما سيحصل في المستقبل".

وأكمل: "من الواضح أن الإجابة الصحيحة (للموعد النهائي) هي قبل انطلاقة الموسم المقبل. لا أدري".

وتابع: "لم نكمل سباقاً واحداً بعد، من الواضح أنه وضع غريب لهذا العام. سننتظر لنرى كيف ستسير الأمور".

وقدم رايكونن أداءً جيداً مع السيارات ذات المواصفات الحالية منذ 2017، حيث حقق 18 منصة تتويج وفوزاً واحداً مع فيراري.

ومع انضمامه إلى ألفا روميو، تفوق الفنلندي على زميله أنطونيو جيوفينازي ليسجل 43 نقطة من أصل 57 نقطة للفريق.

وحين سُئِل إن كان مسروراً من السيارات بمواصفاتها الحالية ومواصلة استعمالها لموسم 2021 بدلاً من الجديدة التي من المفترض أن تكون أبطأ حين يتم اعتماد القوانين التقنية الجديدة.

أجاب: "لا أرى أن هناك اختلافات كبيرة مما كان لدينا منذ عدة سنوات".

وأكمل: "سنرى إن كنا سنقدم أداء جيداً. من الواضح أن هناك جانباً ممتعاً على الدوام في تجربة ذلك".

واختتم: "ليست لدينا أية فكرة عن موقعنا. لذا سنقدم أفضل أداء ممكن خلال هذه الجولة وسنعمل انطلاقاً منا هنا. وسنرى كيف ستسير الأمور في المستقبل".