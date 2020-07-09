رايكونن: العلاقة بين فيتيل وفيراري ليست بالسوء الذي يظنه البعض

سيغادر فيتيل أسوار فيراري نهاية هذا الموسم بعدما آثر الفريق عدم التجديد للألماني لما بعد 2020، وتعويضه بكارلوس ساينز الإبن القادم من مكلارين.

وقد كشف بطل العالم أربع مرّات فيتيل نهاية الأسبوع الماضي في النمسا أنّه "تفاجأ" بعدم تلقيه عرضًا من فيراري، حيث تتنافى قصته مع التفسير الأولي الذي قدمه الفريق فيما يتعلّق بتركه صفوف الحظيرة الإيطالية.

ودافع رايكونن رفقة فيتيل عن ألوان فيراري بين 2015 و2018 قبل أن يتخلّى الفريق عن الفنلندي الذي انتقل إلى صفوف ألفا روميو.

ومن المعلوم أن رايكونن تجمعه علاقة صداقة جيّدة مع فيتيل، إذ وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا شعر بأنّ فيراري تعامل فيتيل دون إنصاف منذ تأكيد مغادرته صفوف الفريق، قال الفنلندي أنّه لا يعتقد بأنّ العلاقة بين الطرفين قد ساءت بالقدر الذي يظنه الناس.

"بصراحة، لقد تحدثت معه نهاية الأسبوع الماضي، مباشرة عندما رأينا بعضنا البعض قبل انطلاقة السباق على ما أذكر. ولا أعلم ما يجري هناك، فليس ذلك من شأني، حيث أعتقد أنّه من غير المنصف التعليق حول ما إذا كان أحدهم يُعامل بشكل سيء أو لا، كوني لا أعلم ما يحدث، لكنّني أشك في أن العلاقة بينهما باتت بالسوء الذي يظنه الناس" قال رايكونن.

وأضاف: "قد تصل الأمور إلى مرحلة سيئة في بعض الأحيان بكل تأكيد، عندما تغادر الفريق. ولكن سنرى ما سيحدث في المستقبل، حيث أنّ عليكم سؤاله عن هذه الأمور".

وتابع: "لن أتحدث كثيرًا عن مدى صعوبة الوضع بالنسبة لهم الآن بعد سباق واحد. فلم يكن سباقًا هو الأسهل بالنسبة لنا كذلك. أثق في أنّ بمقدورهم أن يكونوا أقوى بكثير مما كانوا عليه نهاية الأسبوع الماضي".

جديرٌ بالذكر أنّه تمّ تأكيد مغادرة رايكونن لفيراري بعد جائزة إيطاليا الكبرى موسم 2018، حيث أعلن الفريق عن تعويضه بلوكلير قبل سبعة سباقات من نهاية الموسم.

لكن رايكونن قال بأنّه لم يتلق معاملة مختلفة من فيراري بمجرد تأكيد مغادرته صفوف الفريق.

حيث أوضح في ذلك الشأن قائلًا: "لا، على الإطلاق. كما أنني متأكد بأنهما يحصلان على ذات المعاملة من الفريق".

واختتم: "من مصلحتهم أن يحصلوا على أفضل نتيجة على كلتا السيارتين، لذلك لا أري سببًا يدفعهم للقيام بأي أمر غير ذلك".