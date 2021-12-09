رايكونن: الصداقات هي ما سأفتقده من الفورمولا واحد بعد الاعتزال

سيخوض رايكونن صاحب الـ 42 عامًا سباقه رقم 349 والأخير في أبوظبي بعد إعلان اعتزاله الفورمولا واحد نهاية هذا الموسم في وقت سابق من العام الجاري.

ويُسدل ذلك الستار على مسيرة للفنلندي امتدت لـ 20 عامًا في الفورمولا واحد، والتي شهدت مشاركته الأولى في البطولة مع ساوبر في 2001 وفوزه ببطولة العالم مع فيراري في 2007.

كما سابق رايكونن لصالح مكلارين ولوتس قبل خوض فترة ثانية مع فيراري وساوبر - ألفا روميو الآن - ضمن الأعوام الأخيرة لمسيرته في الفورمولا واحد.

وصرّح رايكونن اليوم الخميس على هامش جائزة أبوظبي الكبرى بأنه يحظى "بشعور جيّد" بالتوجّه إلى نهاية الأسبوع الختامية في مسيرته، كما مزح بأنه "يتطلّع إلى الوقت الذي ستنتهي فيه".

فقال: "سيكون من الرائع أن أسابق مجددًا نهاية هذا الأسبوع، آمُل أن تكون لدينا سرعة جيّدة حتى نحظى ببعض المتعة".

وأضاف: "لكنني أتطلّع لنهاية هذا الموسم كي لا تكون هنالك حاجة للقلق حيال جدول البطولة".

هذا وشكّك الفنلندي بأن يكون يوم الأحد المُقبل عاطفيًا، لكنه اعترف بأنه سيفتقد الأشخاص في البادوك الذين كوّن معهم صداقات قريبة على مدار مسيرته.

فقال: "التقيت بالكثير من الأشخاص الذين عملت معهم، العديد من الأشخاص الجيدين، وبعضهم أصبحوا أصدقاء وكوّنت معهم صداقات قريبة".

وتابع: "نكون مشغولين على أية حال وبوجه عام، ولا يكون ذلك دومًا المكان الذي يُمكنك القول فيه بأننا أصدقاء سويًا، ليس ذلك المكان الذي يكون لديك الوقت فيه لفعل أي شيء. ولكن يمكننا الالتقاء خارج كل هذه المعمعة إذا أردنا".

وأكمل: "شيء آخر قد أفتقده أيضاً هو التسابق ربما، ولكن هنالك سلاسل سباقات أخرى أفضل على الأرجح وأكثر متعة من ناحية التسابق الخالص".

واختتم: "هنالك الكثير من الذكريات الجيّدة، فجزء كبير من حياتي أمضيته هنا. لكنه لم يكن مطلقًا الجانب الأهم في حياتي. لذلك من الرائع أنه سينتهي وأتطلّع قُدمًا الآن لعيش حياة طبيعية".