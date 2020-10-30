رايكونن: اتخاذ قرار المواصلة مع ألفا روميو "لم يكن صعباً"

صباح اليوم الجمعة، أكد الفريق أن كلاً من سائقَيه رايكونن وأنطونيو جيوفينازي سيبقيان ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل.

وسرت شائعات خلال الأشهر الأخيرة حيال مستقبل الفنلندي المخضرم وإمكانية استبداله بسائق مثل سيرجيو بيريز.

حيث قال رايكونن: "لا أعتقد أن اتخاذ القرار كان صعباً. لكن لا يمكن التأكيد على أي شيء قبل توقيع العقد. وقعنا العقد البارحة".

وأكمل: "لذا، لا أعتقد أن اتخاذ القرار كان صعباً. هناك الكثير من النواحي التي يجب النظر فيها عندما تُقدم على خطوة كهذه مثل النواحي الحياتيّة لكل منا كذلك".

وتابع: "لكن في نهاية المطاف، بدت خطوة منطقية بالنسبة لي وكذلك للفريق. وحالما بدأنا المفاوضات، لم تأخذ تلك العملية وقتاً طويلاً".

وحين سُئِل حيال طموحه لموسم 2021 المقبل، قال رايكونن: "آمل تقديم أداء أفضل بكثير من الموسم الحالي. كفريق، لسنا مسرورين من وضعنا الحاليّ لكن هذا هو الواقع للأسف".

وأكمل: "الهدف هو التحسن على الدوام. لكن لا ضمانة حقيقية لهذا الأمر. علينا القيام بعمل أفضل بشكل عام".

من جهته، لم ينفِ فريدريك فاسور مدير الفريق أنه تكلم مع سائقين آخرين.

فقال: "نبقى على تواصل مع الجميع. إن قال لك مدير أحد الفرق أنه لا يتواصل مع سائقين آخرين، فإنه يكذب!".

وأكمل: "كيمي جزء من الفريق، تجمعنا علاقة جيدة. حتى وإن لم يكن اتخاذ القرار سهلاً في مثل هذه الظروف. ومن الطبيعي لنا أن نستمر معاً بطبيعة الحال. أنا مسرور جداً بهذا القرار".

وأردف: "أعتقد أن كيمي أحد أكثر السائقين خبرة حالياً. وهو متحفز أكثر من أي وقت مضى".

واختتم: "لقد أثبت خلال الجولة الأخيرة مجدداً في اللفات الافتتاحية أنه يقود أكثر من إمكانيات السيارة! لقد كانت حركة رائعة".