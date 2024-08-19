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راميريز: تشكيلة من ألونسو-فيرستابن قد تماثل ما حصل مع سينا-بروست

يرى جو راميريز، مدير فريق مكلارين السابق، أن تشكيلة من سائقين قويين اثنين قد تشكّل مشاكل لأي فريق.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وفرناندو ألونسو، أستون مارتن

تكرر ذكر اسم فرناندو ألونسو كسائق محتمل مع ريد بُل خلال المواسم السابقة، لكن مثل هذه التكهنات لم تتبلور أبداً إلى واقع.

ووفقاً لـ روميريز، الذي شهد معركة الزمالة بين إيرتون سينا وآلان بروست بشكل وثيق، فإنه من غير المنطقي تواجد ألونسو مع ماكس فيرستابن ضمن تشكيلة واحدة.

حيث قال روميريز - الذي أمضى 40 عاماً في الفورمولا واحد، وكان مدير فريق مكلارين منذ موسم 1983، في تصريح لصحيفة "Mundo Deportivo" الإسبانية: "لو كان لي القرار لما كنت لأوافق على تشكيلة كهذه، لأن التعامل معها صعب جداً".

وأكمل: "لن أرغب بتكرار وضع مماثل لما جرى بين سينا وبروست. خضنا مثل هذه التجربة في مكلارين".

وتابع: "رياضيّان بمثل هذا المستوى يمتلكان غروراً كبيراً، يصعّب من تواجدهما سوياً".

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واستكمل: "على سبيل المثال، إيرتون كان قلقاً على الدوام وكان يقول لي: ’سيمتلك آلان السيارة الأفضل على الدوام لأنه كان مع مكلارين لفترة أطول مني. سيحصل دوماً على أفضل المهندسين لأن العلاقة بينه وبين هوندا قوية جداً’".

واسترسل: "وصلت الأمور إلى مرحلة صعبة: عند وصول المحركات، كنا نقول ’هذه 5 محركات سنستعملها في السباقات’. في أحد السباقات، جاء كبير ميكانيكيي سينا واختار محركاً، وفي سباق آخر، جاء كبير ميكانيكيي بروست وأخذ المحرك!’".

واستطرد: "ليست لدى الميكانيكين أية فكرة إن كان أحد المحركات أفضل. هناك دوماً فارق ضئيل بين 5 أو 8 أحصنة بين المحركات".

واختتم: "لكنهم بعد فترة، توقفوا عن الشكاوى لأنهم علموا بعدم وجود أي تحيّز ضمن الفريق (بين السائقين)".

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