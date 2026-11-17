فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

رالف شوماخر ينتقد راسل: أبطأ من زميله ويتحدث أكثر من اللازم

انتقد رالف شوماخر معلق الفورمولا 1، السائق البريطاني جورج راسل، مشيرًا إلى أنه احتفظ بمقعده في الفريق بفضل علاقته الجيدة مع مدير الفريق، توتو وولف.

خلدون يونس

تم التحرير: 17-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي

تراجع جورج راسل، الذي اعتُبر أبرز المرشحين للفوز بالبطولة قبل انطلاق موسم 2026، إلى المركز الثالث خلف ماكس فيرستابن بعد جائزة البرازيل الكبرى، وذلك بسبب سوء الحظ والمشاكل الميكانيكية وافتقاره إلى السرعة.

وفي المقابل، حسم زميله في الفريق أندريا كيمي أنتونيللي لقب بطولة العالم خلال جائزة المكسيك الكبرى، بفضل أدائه الثابت طوال الموسم.

وضمن حديثه في بودكاست "باكستيج بوكسينغاس"، انتقد شوماخر تصريحات راسل طوال الموسم، معتبرًا أن احتفاظه بمقعده رغم مستواه الحالي يعود إلى علاقته الوثيقة مع توتو وولف.

حيث قال: "أعتقد أن خيبة أمله عميقة للغاية، ويمكنك ملاحظة ذلك من خلال بعض تصرفاته وتصريحاته".

وأضاف: "الأمور فوضوية للغاية بالنسبة إلى راسل في الوقت الحالي".

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: Michael Potts / LAT images via Getty Images

وأردف: "آمل أن تسانده عائلته أو صديقته أو أصدقاؤه، وأن يساعدوه على استعادة توازنه، لأنه إذا واصل التصرف بهذه الطريقة، فسيضع نفسه في موقف أكثر صعوبة بسبب ما يقوله، وربما يفقد وظيفته في الفريق أيضًا".

وتابع: "يمكن لراسل أن يعتبر نفسه محظوظًا، لأنه يعرف توتو منذ فترة طويلة، كما أن أنتونيللي يحتاج إلى سائق ثانٍ يتمتع بالاستقرار".

واستكمل: "لكن هذا ليس مؤشرًا جيدًا. فهو أبطأ من زميله في الفريق ويتحدث أكثر من اللازم، وهذا يترك انطباعًا سيئًا للغاية".

وعلى الرغم من ثقة إدارة مرسيدس بموهبة راسل واعتقادها بأنه سيستعيد مستواه في العام المقبل، فإن تأقلم أنتونيللي، حامل اللقب الحالي، مع القوانين الجديدة بصورة أفضل بكثير يزيد الضغوط على السائق البريطاني.

وبالنسبة إلى راسل، الذي ينتهي عقده مع الفريق في نهاية عام 2027، سيمثل الموسم المقبل فرصته الأخيرة للحفاظ على مسيرته مع مرسيدس وإبقاء أحلامه بالفوز بلقب بطولة العالم حية.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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