رالف شوماخر يختار بديلًا "أفضل بأشواط" من بيريز ضمن صفوف ريد بُل
يواجه سيرجيو بيريز وضعًا صعبًا في السباقات الأخيرة، ولا سيما بعد تجديد عقده مع ريد بُل، حيث أن استمرار تراجع تأدياته دفع كثيرين للتشكيك بجدوى قرار العلامة النمساوية.
سيرجيو بيريز، ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
أبدى رالف شوماخر استغرابه من خطوة تمديد ريد بُل لعقد سيرجيو بيريز، موضحًا أن الفريق كانت لديه خيارات أخرى أفضل في سوق السائقين، إلى جانب المجموعة الكبيرة من ناشئيه.
ومع تقارب المنافسة في الوقت الحالي، وتمكن مكلارين، مرسيدس وفيراري من اللحاق بريد بُل، فإن الوضع بات أكثر صعوبة الآن على الفريق البطل في ظل محاربة ماكس فيرستابن وحيدًا في مواجهة منافسيه.
"ريد بُل كانت لتواجه مشكلة كبيرة للغاية الآن من دون ماكس، كونه يحقق نتائج أكبر مما تقدر عليها السيارة حاليًا" قال شوماخر.
وأضاف: "وبوسعكم رؤية مدى صعوبة ذلك على بيريز. لم تكن هنالك مشكلة عندما كانت ريد بُل متقدمة بثانية على الجميع، بيد أن الوضع مختلف جدًا الآن".
في المقابل يرى شوماخر أن قرار ريد بُل بتجديد عقد بيريز كان "تجاريًا" في المقام الأول كونه لم يكلفهم راتبًا ضخمًا ويحظى بشهرة كبيرة كذلك في أمريكا اللاتينية.
من جهة أخرى، يرى شوماخر أن سائقًا مثل نيكو هلكنبرغ يعتبر "في مستوى مختلف تمامًا" عن بيريز، وكان ليصبح بديلًا أفضل بأشواط من المكسيكي.
حيث قال: "نيكو يقود بشكل مختلف تمامًا. الأمر يبدأ في التصفيات، حيث يتمتع بأداء ثابت للغاية. كما أنه كان ليدعم ماكس بشكل مختلف جدًا، وعلى صعيد الاستراتيجية كذلك. لكن ريد بُل تواجه مشكلة الآن بأن ماكس لا يملك أي أحد كزميل لمساعدته في المعارك الحالية".
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