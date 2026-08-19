غادر ساينز فيراري الموسم الماضي لينضم إلى ويليامز، واتخذ هذا القرار مع إدراكه أنه سيغيب مؤقتاً عن صراع البطولة.

وبعد أن تجاوز التوقعات في عامه الأول بتحقيقه نتيجتين مفاجئتين على منصة التتويج، كانت التغييرات الجذرية في اللوائح لعام 2026 مصدر أمل كبير للسائق الإسباني.

وكان يُعتقد بشكل خاص أن وحدة طاقة مرسيدس ستوفر أفضلية كبيرة.

لكن حقبة اللوائح الجديدة لم تبدأ كما كان متوقعاً. وبقيت سيارة ويليامز FW48 بعيدة عن المراكز الأولى، وعانت حتى من أجل تسجيل النقاط.

وبعد جمع 11 نقطة فقط في النصف الأول من الموسم، لا تتقدم ويليامز في ترتيب الصانعين سوى على أستون مارتن المتعثرة وكاديلاك، التي دخلت الرياضة هذا العام.

وضمن حديثه إلى سكاي ألمانيا مؤخراً، يرى رالف شوماخر أن ويليامز فشلت في ظل اللوائح الجديدة، وإن مستقبل ساينز مع الفريق أصبح غير مؤكد.

حيث قال: "يساورني الفضول حقاً لمعرفة كيف ستتطور مسيرة ساينز. وفقاً لما سمعته، لقد رفض العرض الجديد من ويليامز".

وأضاف: "هل يمكن أن يكون هذا القرار مرتبطاً باحتمالية مغادرة ماكس فيرستابن لريد بُل؟ لقد فقد أوسكار بياستري بعضاً من مستواه السابق مؤخراً. أم يمكن أن يكون ساينز يضع نصب عينيه أودي من جديد؟".

كارلوس ساينز، ويليامز الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

كما وجه رالف شوماخر انتقادات لاذعة إلى إدارة ويليامز، مجادلاً بأن مدير الفريق جايمس فاولز لم يكن مستعداً بشكل جيد للوائح الجديدة.

ليتابع: "الأوضاع غير هادئة في ويليامز، والأجواء متوترة للغاية".

وأضاف: "ارتكب الفريق خطأً كبيراً عند تصميم السيارة الجديدة. جايمس فاولز، الذي أتيحت له للمرة الأولى في مسيرته فرصة بناء سيارة من الصفر في ظل اللوائح الجديدة، لم يكن مستعداً بشكل جيد لهذه العملية".

وتابع: "ليس سراً أن هناك خلافات ومواجهات خطيرة داخل الفريق".

ومن جانبه، قيّم كارلوس ساينز تطور الفريق، معترفاً بأنهم بدؤوا في معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل، لكنه أوضح أن ذلك لن يترجم مباشرة إلى أداء على الحلبة.

كما أشار السائق الإسباني، الذي رأى بشكل خاص أن سرعة إنتاج القطع ودمجها تمثل نقطة الضعف الأكبر لدى ويليامز، إلى أن هناك بعض الأمور التي يمكن تعلمها من أستون مارتن، القادرة على جلب تحديثات كبيرة في منتصف الموسم.