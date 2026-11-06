فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

رالف شوماخر: هاميلتون يُهدد "مثل زعيم المافيا" ويعتبر نفسه أعلى شأنًا من فيراري

وجّه رالف شوماخر انتقادات حادة إلى التصريحات التي أدلى بها لويس هاميلتون عبر اللاسلكي بشأن زميله شارل لوكلير خلال جائزة المكسيك الكبرى.

أحمد مجدي

منشور: 06-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

دخل سائقا فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مواجهة مباشرة عند انطلاقة السباق في المكسيك. وحاول لوكلير تجاوز هاميلتون، قبل أن يختصر المنعطفات ويخرج عن المسار ليقتنص الصدارة، وهي الواقعة التي عوقب بسببها لاحقًا بخمس ثوانٍ.

لكن رالف شوماخر يرى أن تصرفات لويس هاميلتون هي ما كان غير مقبول حقًا، حيث انتقد الألماني موقف بطل العالم سبع مرات، قائلًا: "لويس هاميلتون يعتبر نفسه أعلى شأنًا من فيراري".

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وأضاف: "أن تطالب عبر اللاسلكي بفرض عقوبة على زميلك في الفريق ليس أمرًا ينبغي عليك فعله ببساطة. ثم أن تواصل الحديث بأسلوب آل كابوني، مهددًا بالقول: ستكون لدينا مشكلات كبيرة، فهذا أمر مبالغ فيه للغاية".

وتابع: "الأمر أشبه بأن الكلب يقود صاحبه. فهو يتصرف وكأنه مدير الفريق أكثر من كونه سائقًا. لو كنت مكانهم، لما تسامحت بالتأكيد مع تصرف كهذا".

واختتم قائلًا: "يجب أن تتغير الأمور داخل الفريق، وبسرعة. لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو. في تلك الواقعة، انتهى الأمر بالسائقين إلى إفساد سباق بعضهما البعض. كان ينبغي لفيراري أن تفوز بسباق المكسيك".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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