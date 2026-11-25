فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

رالف شوماخر: هاميلتون يريد "تحطيم" لوكلير نفسيًا وفرض نفسه كسائق أول في فيراري "بأي ثمن"

اتهم رالف شوماخر يتهم هاميلتون بمحاولة تحطيم شارل لوكلير نفسيًا عقب تصادمهما في جائزة لاس فيغاس الكبرى

راهان ماجومدار

منشور: 25-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

موتورسبورت ريد زُون



لمشجّعي فيراري. آخر أخبار فيراري في الفورمولا 1، وتحديثات السائقين، والتحليلات التقنيّة وردود الفعل على السباقات من مارانيللو والمزيد.

حمّل مراقبو السباق ومدير فريق فيراري فريد فاسور شارل لوكلير المسؤولية الكاملة عن أحدث تصادم بين سائقي الفريق. لكن سائق الفورمولا 1 السابق رالف شوماخر يعتقد أن الصراع الحقيقي على فرض النفوذ داخل مارانيللو يأتي من الجانب الآخر من المرآب.

وخلال حديثه في بودكاست "باكستيج بوكسينغاس" التابع لشبكة سكاي، وفقًا لما أورده موقع "سبورت.دي" الألماني، قدم المحلل البالغ من العمر 51 عامًا تقييمًا حادًا للتوتر المتصاعد بين لويس هاميلتون ولوكلير، عقب التصادم الذي جمعهما عند المنعطف السابع في المراحل الأخيرة من جائزة لاس فيغاس الكبرى.

وقال شوماخر، بحسب الموقع الألماني: "لويس هاميلتون يفرض نفسه على شارل لوكلير بشكل كامل. إنه يريد انتزاع مكانة السائق الأول بأي ثمن. يريد أن يتلقى لوكلير ضربة، بل يريد تحطيمه نفسيًا".

اقرأ أيضاً:

وعلى الورق، بدت واقعة لاس فيغاس واضحة التفاصيل. إذ اندفع لوكلير من الجهة الداخلية لهاميلتون عند المنعطف السابع، واصطدم بزميله ليتسبب في دورانه، قبل أن يتلقى عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ دفعته إلى المركز العاشر، بينما تمكن هاميلتون من التعافي وإنهاء السباق في المركز السابع. وهو ما دفع فاسور إلى استدعاء السائق القادم من موناكو فور انتهاء السباق.

ورغم اتفاق شوماخر على أن لوكلير ارتكب الخطأ الرئيسي، فإنه رأى أن هاميلتون لعب دورًا محسوبًا في السماح بحدوث التصادم.

وقال شوماخر: "عند التدقيق في الواقعة، يمكن ملاحظة أن هاميلتون لم يفسح المجال، وتظاهر بأنه لم يلاحظ وجود لوكلير. أفترض أن ذلك كان متعمدًا، لأن سباقه كان قد انتهى بالفعل".

كما رأى شوماخر أوجه تشابه مع المعارك المحتدمة التي خاضها هاميلتون خلال فترة وجوده مع مرسيدس أمام نيكو روزبرغ، والتي عُرفت في ألمانيا باسم حقبة "حرب النجوم"، وشهدت تصادمات بينهما في سبا عام 2014، ثم في إسبانيا والنمسا عام 2016.

وأضاف شوماخر: "نيكو روزبرغ لا يملّ حتى اليوم من الحديث عن هذه الألعاب الذهنية. وهذا يوضح ما فعله هذا العام بهذين السائقين".

شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

لماذا أعاد تحسن فيراري في 2026 إشعال الجدل حول ترتيب السائقين؟

تأتي تحذيرات شوماخر في ظل تصاعد النقاش داخل أروقة البطولة بشأن ضرورة أن تضع فيراري ترتيبًا واضحًا لسائقيها، بعدما تصادم ثنائي الفريق مرتين خلال ثلاثة سباقات، في مكسيكو سيتي ولاس فيغاس.

وبعدما دعا بطل العالم لعام 1996 دايمون هيل علنًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مارانيللو إلى دعم هاميلتون بشكل صريح باعتباره السائق الأول للفريق، رد هاميلتون مباشرة على هذه الدعوة في نيفادا.

وقال هاميلتون للصحفيين: "لم أطلب مطلقًا أن أكون السائق الأول. حقًا، لم أطلب ذلك في أي وقت".

ومع ذلك، أقر بأن دعم الفريق في بعض الجولات، مثل زاندفورت، كان من الممكن أن يساعد فيراري على مواجهة مرسيدس في وقت سابق من موسم 2026، عندما وضعه فوزه بجائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى متقدمًا بفارق 40 نقطة على لوكلير، ليصبح أقرب منافسي كيمي أنتونيللي. وأضاف أن تصادم زميلي الفريق "يجب ألا يحدث مطلقًا".

ويساعد التغير في موازين المنافسة داخل فيراري على تفسير احتدام التوتر بين السائقين. فبعدما أنهى هاميلتون موسم ظهوره الأول مع الفريق في 2025 متأخرًا بفارق كبير عن لوكلير، برصيد 156 نقطة مقابل 242، يدخل البريطاني الجولتين الأخيرتين من موسمه الثاني مع فيراري متقدمًا على زميله بفارق 17 نقطة، بواقع 267 نقطة مقابل 250.

وحقق كلا السائقين فوزًا واحدًا في سباقات الجائزة الكبرى خلال موسم 2026، إذ فاز هاميلتون في برشلونة، بينما انتصر لوكلير في سيلفرستون. ويتقدم هاميلتون في عدد مرات الصعود إلى منصة التتويج بواقع 7 مرات مقابل 6، كما حقق لفريقه مركز البول بوزيشن الوحيد في مكسيكو سيتي، في حين يحتفظ لوكلير بأفضلية في التصفيات، بعدما تفوق على زميله 13 مرة مقابل 8 خلال الجولات الـ21 التي خاضاها معًا.

وتحمل لوكلير المسؤولية كاملة عن العقوبة التي تلقاها في لاس فيغاس، معترفًا بأنه شعر بأنه "يشعر بإحراج كبير أمام الفريق"، بينما أصر هاميلتون على أنه كان يركز فقط على اللحاق بسيارات مكلارين، وليس على منافسة سيارة زميله.

ومع انطلاق جائزة قطر الكبرى يوم الجمعة، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، قبل الجولة الختامية في أبوظبي الأسبوع المقبل، من 4 إلى 6 ديسمبر، لا تملك فيراري سوى وقت محدود لإثبات قدرة ثنائيها البارز على التعايش دون أن يتسبب كل منهما في إفساد سباقات الآخر.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق فرناندو ألونسو: لا يمكننا المنافسة بوحدة الطاقة التي نمتلكها

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

راهان ماجومدار





وثائق "فيا" تكشف التحديث الانسيابي وراء فوز فيرستابن في لاس فيغاس



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 س



وثائق "فيا" تكشف التحديث الانسيابي وراء فوز فيرستابن في لاس فيغاس





عرض سيارة لوكلير الشخصية من فيراري للبيع مع بقاء آثار حادثته الشهيرة في موناكو



ثقافة



ثقافة 1 س



عرض سيارة لوكلير الشخصية من فيراري للبيع مع بقاء آثار حادثته الشهيرة في موناكو





فاسور يرفض الدفاع عن لوكلير بعد اصطدامه بهاميلتون: "قرار الاتحاد الدولي كان واضحًا للغاية"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



6 س



فاسور يرفض الدفاع عن لوكلير بعد اصطدامه بهاميلتون: "قرار الاتحاد الدولي كان واضحًا للغاية"

المزيد من

شارل لوكلير





مواعيد جائزة قطر الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



6 س



مواعيد جائزة قطر الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية





بالمر: فريد فاسور "منهك" وبدأ يستنفد الحلول في فيراري



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



6 س



بالمر: فريد فاسور "منهك" وبدأ يستنفد الحلول في فيراري





كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إيطاليا الكبرى



كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته

المزيد من

فيراري





"أشركوا بيرمان في سباق وأجلسوا أحدهما".. هينكليف يدعو فيراري إلى فرض عقوبات حقيقية بعد أزمتها الأخيرة



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



"أشركوا بيرمان في سباق وأجلسوا أحدهما".. هينكليف يدعو فيراري إلى فرض عقوبات حقيقية بعد أزمتها الأخيرة





من نام أسوأ ليلة بعد سباق لاس فيغاس: شارل لوكلير



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من نام أسوأ ليلة بعد سباق لاس فيغاس: شارل لوكلير





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

أحدث الأخبار





تحدي أبوظبي الصحراوي: العطية يفوز بالمرحلة الثالثة ومورايس يستعيد الصدارة بفارق 6 ثوانٍ



سلاسل متعددة



Misc سلاسل متعددة 7 دقيقة



تحدي أبوظبي الصحراوي: العطية يفوز بالمرحلة الثالثة ومورايس يستعيد الصدارة بفارق 6 ثوانٍ





رالف شوماخر: هاميلتون يريد "تحطيم" لوكلير نفسيًا وفرض نفسه كسائق أول في فيراري "بأي ثمن"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



8 دقيقة



رالف شوماخر: هاميلتون يريد "تحطيم" لوكلير نفسيًا وفرض نفسه كسائق أول في فيراري "بأي ثمن"





فرناندو ألونسو: لا يمكننا المنافسة بوحدة الطاقة التي نمتلكها



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



50 دقيقة



فرناندو ألونسو: لا يمكننا المنافسة بوحدة الطاقة التي نمتلكها





محركات 2030: فريق زبون واحد فقط لكل مصنّع وحظر الاختبارات حتى 2028



فورمولا 1



F1 فورمولا 1 56 دقيقة



محركات 2030: فريق زبون واحد فقط لكل مصنّع وحظر الاختبارات حتى 2028

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





لماذا لم تكن سباقات الفورمولا 1 "على طريقة الحلبات البيضاوية" في لاس فيغاس ناجمة بالكامل عن وحدات الطاقة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



23 س



من قبل جايك بوكسال ليغي



لماذا لم تكن سباقات الفورمولا 1 "على طريقة الحلبات البيضاوية" في لاس فيغاس ناجمة بالكامل عن وحدات الطاقة؟





حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟





مرسيدس تترنح أمام ضربات فيرستابن القاضية في لاس فيغاس



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



مرسيدس تترنح أمام ضربات فيرستابن القاضية في لاس فيغاس





هناك جانب إيجابي كبير لبداية موسم 2026 السيئة.. وسنرى نتائجه بعد ثلاثة أعوام ونصف!



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



هناك جانب إيجابي كبير لبداية موسم 2026 السيئة.. وسنرى نتائجه بعد ثلاثة أعوام ونصف!

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك