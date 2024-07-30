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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

رالف شوماخر: نوريس بحاجة لدعم نفسي

نصح رالف شوماخر سائق الفورمولا واحد السابق، لاندو نوريس، بالسعي للحصول على مساعدة نفسية.

خلدون يونس
خلدون يونس
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: إريك جونيوس

وجّه نوريس الكثير من الانتقادات إلى نفسه بعد خطأ المنعطف الأول الذي كلفه خسارة عدة مراكز خلال سباق بلجيكا.

وخرج البريطاني إلى المنطقة الحصوية في مخرج المنعطف الأول ليتراجع من المركز الرابع حتى السابع.

وبعد 44 لفة، قطع سائق مكلارين خط النهاية خامساً.

حيث قال شوماخر لقناة "سكاي" حول نوريس: "كسائق، فإنك تكون غاضباً جداً من نفسك حين ترتكب خطأ".

وأكمل: "امتلك نوريس أفضلية الانطلاقة لكنه ودون سبب واضح، خرج عن المسار. كان ذلك محبطاً للغاية. كان زميله أمامه وبالطبع فإن ذلك لم يساعده".

وأردف: "ربما لم يدرك لاندو سبب خروجه عن المسار. إنها التفاصيل الصغيرة التي قد تؤدي لعواقب كبيرة".

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بالمقابل، يرى شوماخر أنه يجب على نوريس طلب المساعدة النفسية، وإلا فإن زميله بياستري سيلحق به ضمن ترتيب بطولة السائقين.

فقال: "يجب أن يتغير هذا الوضع بأسرع ما يمكن، وإلا فإن بياستري، الأكثر هدوءاً من نوريس، سيلحق به ضمن ترتيب البطولة".

وأكمل: "العمل مع مدرّب يدعمه نفسياً، قد يساعده على أن يصبح أكثر ثقة وهدوءاً. تمارين الاسترخاء قد تفيد كذلك".

واختتم: "بعض السائقين لا يحتاجون ذلك، لكنني أعتقد أن نوريس بحاجة لبعض الدعم".

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