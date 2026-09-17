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رالف شوماخر: "من حق فيرستابن أن يغضب في مدريد"

قال رالف شوماخر أنه يتفهم خيبة أمل ماكس فيرستابن بسبب اضطراره لإعادة مركزه إلى لويس هاميلتون في مادرينغ، لكنه أشار إلى أن سائق ريد بُل اكتسب بالفعل أفضلية من خلال خروجه عن حدود المسار.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

خاض ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون معركة جنبًا إلى جنب على المركز الثالث خلال اللفة الأولى من جائزة إسبانيا الكبرى، في تكرار لمواجهتهما كخصمين لدوددين على لقب موسم 2021.

ومع دخول السيارتين المنعطف الأول جنبًا إلى جنب، خرج فيرستابن عن حدود المسار إلى منطقة الخروج الآمن، ثم عاد إلى الحلبة أمام هاميلتون.

وقال فيرستابن عبر الراديو: "كاد لويس يصطدم بي، لقد فقد السيطرة. لو لم أتحرك، لكان قد اصطدم بي".

وقال هاميلتون: "يتعين على ماكس إعادة المركز".

وأُبلغ فيرستابن، الذي كان يحتل المركز الثاني، من مهندس سباقه جيانبييرو لامبياسي بأنه يتعين عليه إعادة المركز إلى هاميلتون لتجنب عقوبة محتملة من الحكّام.

وقال لامبياسي: "نعتقد أننا بحاجة إلى إعادة المركز إلى هاميلتون. وهذا يعني السماح لأنتونيللي بالتجاوز أيضًا".

وردّ فيرستابن بغضب: "يا رجل، عمّ تتحدث؟ كان سيصطدم بي. إذًا عمّ تتحدث؟ لو بقيت على الحلبة، لخرجت من السباق".

وبعدما أكدت إدارة السباق قرارها، سمح فيرستابن لكل من أنتونيللي وهاميلتون بتجاوزه.

وسرعان ما انسحب هاميلتون من السباق بسبب عطل في المكابح، بينما أنهى فيرستابن السباق في المركز الثاني خلف أنتونيللي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وقال سائق الفورمولا 1 السابق رالف شوماخر أنه يتفهم خيبة أمل فيرستابن، لكنه أشار إلى أن الهولندي حقق أفضلية من خلال خروجه عن الحلبة أثناء معركته مع هاميلتون.

وقال شوماخر لشبكة سكاي ألمانيا: "كنت متفقًا إلى حد كبير مع ماكس، لكن القوانين هي القوانين".

وأكملك "من الواضح أن هذا الأمر لم يكن لينجح لو كانت هناك منطقة هروب حصوية هناك. لذلك فقد حقق أفضلية، وكانت النتيجة صحيحة من وجهة النظر هذه".

وأردف: "بالطبع، كان من المؤسف وجود سيارة أخرى بينهما، ونتيجة لذلك اضطر إلى خسارة مركزين". 

وتابع: "كان هذا حظًا كبيرًا لكيمي. كانت انطلاقته متوسطة، وكان حذرًا أكثر من اللازم في البداية. لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك".

واختتم: "على أي حال، ماكس لا يزال مذهلًا. يمكنك رؤية ذلك عندما تنظر إلى ما يفعله في كل عطلة نهاية أسبوع".

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