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رالف شوماخر: مكلارين قد "تدمّر" أداء بياستري في حال طبّقت أوامر الفريق

يرى رالف شوماخر أن مكلارين قد تخاطر بتدمير أداء أوسكار بياستري في حال طلبت منه التنحّي وتمرير زميله.

خلدون يونس
خلدون يونس
لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

انطلق نوريس من قطب الانطلاق الأول في سباق مونزا، لكنه خسر مركزه لصالح زميله بياستري بعد تجاوز جريء في اللفة الأولى.

ويرى نوريس أن التجاوز كان عدائياً واعترف أنه لو كبح متأخراً "بمتر واحد" لكانا قد "تصادما".

وسمح الفريق لسائقيه بمنافسة بعضهما البعض، لكن مع مراعاة تطبيق "قوانين البابايا"، التي تضمن منح المساحة لبعضهما البعض.

ولم يتمكن نوريس من تقليص الفارق لمنافسة بياستري، لينهي السباق ثالثاً خلف زميله.

وقال شوماخر في تصريح لقناة "سكاي هولندا": "كان أوسكار سريعاً وقاسياً بعض الشيء مع نوريس".

وأكمل: "السؤال الأكبر إن كانا قد ضغطا بعضهما البعض لدرجة أنهما فوّتا فرصة إكمال استراتيجية توقف واحد. يجب توضيح مثل هذه الأمور ضمن الفريق".

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وبينما اتبعت مكلارين استراتيجية التوقفين في السباق، تمكنت فيراري من إنجاح استراتيجية توقف وحيد مع شارل لوكلير ليفوز بالسباق.

واختارت مكلارين عدم تطبيق أوامر الفريق في مونزا، لكن أندريا ستيلا مدير الفريق، اعترف أن ذلك قد يتغير مستقبلاً.

لكن شوماخر يرى أنه يتوجب على مكلارين توخي الحذر الشديد في ذلك.

فقال: "يجب أن تتوخي مكلارين الحذر. لو كنت مكان ستيلا، ربما لوجدت ذلك أمراً صعباً جداً".

واختتم: "حين تطلب من سائقك خفض وتيرته والتراجع، فإنك حرفياً قد تدمّر أداءه".

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