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رالف شوماخر: لو كان فيرستابن مكان راسل "كثير الأخطاء" لفاز في كندا

يرى رالف شوماخر سائق الفورمولا واحد السابق أنه لو كان ماكس فيرستابن يقود سيارة مرسيدس في سباق جائزة كندا الكبرى بدلاً من جورج راسل "كثير الأخطاء"، لكان ليفوز بكل تأكيد.

خلدون يونس
خلدون يونس
رالف شوماخر

رالف شوماخر

بدت مرسيدس سريعة للغاية في كندا بعد التحديثات الناجحة للسيارة.

وسجل لويس هاميلتون الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة بينما حقق جورج راسل قطب الانطلاق الأول.

لكن البريطاني الشاب لم ينجح بترجمة ذلك إلى فوز، بل ارتكب بعض الأخطاء خلال السباق ليكتفي بالمركز الثالث خلف فيرستابن ولاندو نوريس سائق مكلارين.

وانتقد شوماخر بشدة تأدية راسل، مشيراً إلى أن مقعده قد يكون في خطر إن نجحت مرسيدس بضمّ فيرستابن بطريقة ما.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس ألمانيا": "في حال قرر ماكس فيرستابن ترك ريد بُل، يمكنني أن أتخيل مقعداً له مع مرسيدس".

وأكمل: "حينها قد يكون وضعاً سيئاً بالنسبة إلى جورج راسل. كان أو ما زال موهبة ممتازة، لكنه يرتكب الكثير من الأخطاء. وفي حال كان بطل العالم متاحاً، فبوسعي تخيّل أن مقعد راسل سيكون في خطر".

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وتعقيباً على الأخطاء، يرى شوماخر بأنه لو كان فيرستابن يقود سيارة مرسيدس مكان راسل في مونتريـال لكان ليحرز الفوز بسباق كندا.

فقال: "كانت مرسيدس لتفوز في كندا لو كان ماكس فيرستابن هو من يقود! ذلك أمر واضح. ماكس سائق قادر على صناعة فارق كبير".

وأضاف: "واجهت مرسيدس فترة طويلة وخالية من الإنجازات، والفريق بحاجة ماسة لبطل عالم كي يعيدها للمقدمة".

واسترسل: "يمكنني تخيل أن توتو وولف ومرسيدس سينجحان بتحقيق الكثير معه (في حال نجحا بضمّه)".

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