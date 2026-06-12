رالف شوماخر: لورانس سترول أجبر نيوي على الحضور إلى موناكو
أطلق رالف شوماخر ادعاءً لافتًا بشأن أدريان نيوي ولورانس سترول.
أدريان نيوي، مدير فريق أستون مارتن
الصورة من قبل: مانويل إليتو
عاد أدريان نيوي إلى البادوك خلال جائزة موناكو الكبرى بعد غياب استمر ثلاثة أشهر، وذلك عقب الشائعات التي أثيرت حول حالته الصحية.
وتحدث نيوي إلى قناة "إف1 تي في" عن عودته، وقال: "من الرائع دائمًا العودة. لقد عملنا بجد لتحسين سيارتنا، ومن المحتمل أن نجلب حزمة تحديثات قبل العطلة الصيفية".
وأضاف: "بعد ملبورن، قررنا بدلًا من جلب تحسينات متفرقة أن نمنح أنفسنا الوقت اللازم للعمل على حزمة متكاملة بالطريقة الصحيحة".
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وفي الوقت نفسه، أطلق رالف شوماخر سائق الفورمولا 1 السابق مجموعة من الادعاءات المثيرة بشأن ما يحدث خلف الكواليس داخل أستون مارتن، وذلك خلال ظهوره في بودكاست "باكستيج بوكسنغاسه" التابع لشبكة سكاي ألمانيا.
ووفقًا لشوماخر، فإن وصول نيوي إلى موناكو لم يكن جزءًا من خطة معدة مسبقًا.
حيث قال: "في الظروف الطبيعية، لم يكن نيوي ليأتي إلى مونتي كارلو".
وأضاف: "لكنه حضر بناءً على طلب عاجل من السيد سترول، لأنه أراد بشدة أن يعود إلى الحلبة".
كما وجه شوماخر انتقادات إلى وحدة طاقة هوندا، قائلًا: "محرك هوندا مخيب للآمال بالفعل. واعترف أدريان أيضًا بأن السيارة لا تزال بعيدة عن المستوى المثالي".
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