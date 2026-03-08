رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا

اعتبر سائق الفورمولا 1 السابق ومحلل قناة سكاي سبورتس ألمانيا رالف شوماخر أن مرسيدس "لا يزال لديها الكثير من المجال للتحسن" رغم بداية قوية في جائزة أستراليا الكبرى.

وانطلقت مرسيدس من الصف الأول مع جورج راسل في قطب الانطلاق الأول وزميله في الفريق كيمي أنتونيللي إلى جانبه في المركز الثاني. ورغم المنافسة القوية من ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون، أنهى راسل وأنتونيللي السباق في الصدارة ليُحرزا الثنائيّة.

ورغم أن هذه كانت بداية قوية لموسم 2026 بالنسبة لمرسيدس، رأى شوماخر أن هناك مجالًا إضافيًا للتحسن.

وقال في حديثه لقناة سكاي سبورتس ألمانيا: "لا يزال لدى مرسيدس مجال تحسّن كبير، بالنسبة لكلا السائقين. لأن الأمر يبدو بالفعل سهلًا إلى حد ما. لكن بالطبع، كانت فيراري قوية بشكل مفاجئ، ويجب قول ذلك أيضًا."

وكانت قوانين 2026 قد قوبلت بالكثير من الشكوك قبل السباق الأول في الموسم، لكن شوماخر رأى أن المنافسة في جائزة أستراليا الكبرى "كانت قوية حقًا".

وأضاف: "كانت التجاوزات هناك قوية حقًا في المرحلة الافتتاحية، أول خمس أو ست لفات، وربما أكثر قليلًا. لذلك يجب القول لكل المنتقدين لهذه القوانين الجديدة إن هذا الجزء على الأقل كان من الرائع مشاهدته حقًا."

واعترف راسل بأن فريق مرسيدس كان يتوقع تأثير "اليويو" عندما تحدث عن معركته المحتدمة مع شارل لوكلير سائق فيراري في اللفات الأولى من السباق.

وقال البريطاني بعد السباق: "كان لدينا هذا الشعور بأن الأمر سيكون مثل تأثير اليويو، وبمجرد أن يتقدم أحدنا إلى الأمام يصبح من المستحيل تقريبًا الاحتفاظ بالمركز."