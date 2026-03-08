رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا
قال رالف شوماخر إن لدى مرسيدس المزيد لتقدمه في موسم 2026 رغم تحقيق جورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي ثنائية مهيمنة في السباق الافتتاحي لموسم الفورمولا 1 ضمن جائزة أستراليا الكبرى.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
اعتبر سائق الفورمولا 1 السابق ومحلل قناة سكاي سبورتس ألمانيا رالف شوماخر أن مرسيدس "لا يزال لديها الكثير من المجال للتحسن" رغم بداية قوية في جائزة أستراليا الكبرى.
وانطلقت مرسيدس من الصف الأول مع جورج راسل في قطب الانطلاق الأول وزميله في الفريق كيمي أنتونيللي إلى جانبه في المركز الثاني. ورغم المنافسة القوية من ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون، أنهى راسل وأنتونيللي السباق في الصدارة ليُحرزا الثنائيّة.
ورغم أن هذه كانت بداية قوية لموسم 2026 بالنسبة لمرسيدس، رأى شوماخر أن هناك مجالًا إضافيًا للتحسن.
وقال في حديثه لقناة سكاي سبورتس ألمانيا: "لا يزال لدى مرسيدس مجال تحسّن كبير، بالنسبة لكلا السائقين. لأن الأمر يبدو بالفعل سهلًا إلى حد ما. لكن بالطبع، كانت فيراري قوية بشكل مفاجئ، ويجب قول ذلك أيضًا."
وكانت قوانين 2026 قد قوبلت بالكثير من الشكوك قبل السباق الأول في الموسم، لكن شوماخر رأى أن المنافسة في جائزة أستراليا الكبرى "كانت قوية حقًا".
وأضاف: "كانت التجاوزات هناك قوية حقًا في المرحلة الافتتاحية، أول خمس أو ست لفات، وربما أكثر قليلًا. لذلك يجب القول لكل المنتقدين لهذه القوانين الجديدة إن هذا الجزء على الأقل كان من الرائع مشاهدته حقًا."
واعترف راسل بأن فريق مرسيدس كان يتوقع تأثير "اليويو" عندما تحدث عن معركته المحتدمة مع شارل لوكلير سائق فيراري في اللفات الأولى من السباق.
وقال البريطاني بعد السباق: "كان لدينا هذا الشعور بأن الأمر سيكون مثل تأثير اليويو، وبمجرد أن يتقدم أحدنا إلى الأمام يصبح من المستحيل تقريبًا الاحتفاظ بالمركز."
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
مرسيدس: "لدينا معركة في أيدينا مع فيراري"
هاميلتون متفائل بشأن وتيرة فيراري: هناك الكثير من العمل للحاق بمرسيدس لكنه ليس مستحيلاً
بيرني كولينز: فيراري ستواجه تساؤلات بعد قرار الاستراتيجية في جائزة أستراليا الكبرى
رالف شوماخر: لا يزال لدى مرسيدس "مجال للتحسن" بعد ثنائية قوية في أستراليا
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات