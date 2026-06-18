في ظل الاضطرابات وتراجع الأداء داخل فريق ريد بُل، انتشرت شائعات حول إمكانية فتح أبواب مرسيدس أمام بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، الذي أصبح مستقبله محل جدل واسع.

كما أن إعلان توتو وولف بشكل علني عن رغبته في العمل مع السائق الهولندي في العام الماضي لعب دوراً كبيراً في تغذية هذه الشائعات.

ويُشاع أن فيرستابن، الذي عبّر عن عدم رضاه عن القوانين الحالية وتغييرات السيارات، تلقى عرضاً رسمياً من مرسيدس.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

حيث قال سائق الفورمولا 1 السابق رالف شوماخر في بودكاست "باكستيج بوكسينغاسه": "لا يوجد حالياً مقعد شاغر لفيرستابن في فيراري".

وأكمل: "أما من جهة مرسيدس، فقد سمعت أن توتو وولف قدّم عرضاً لفيرستابن خلف الكواليس. لكن يبدو أن العرض كان سيئاً جداً من الناحية المالية لدرجة أنه لم يكن خياراً حقيقياً".

وأردف: "هذا هو الوضع خلف الأبواب المغلقة حالياً".

مرسيدس، التي بدأت الموسم بقوة وتصدرت الترتيب بعد الفوز بستة من أصل أول سبعة سباقات، تعيش حالياً فترة مميزة مع كيمي أنتونيللي الذي ينافس على البطولة.

ويرى رالف شوماخر أن توتو وولف يتبع استراتيجية مقصودة في تقديم عرض منخفض التكلفة لـ فيرستابن.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وبحسب شوماخر، فإن وولف يدرك أنه في حال استمرار مستوى سائقه أنتونيللي الشاب الصاعد، سيتعين عليه رفع شروط عقده ومرتبه بشكل كبير، باعتباره موهبة مستقبلية.

حيث قال شوماخر مفسراً سبب اعتقاده بأن العرض كان متعمداً: "أعتقد أن هذا كان قراراً مقصوداً بالكامل".

وأكمل: "كما قلت سابقاً: إذا كان كل شيء يسير وفق الخطة، ولدينا موهبة مستقبلية مثل كيمي أنتونيللي، فلماذا يجلب وولف ماكس فيرستابن، أغلى سائق في العالم؟".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

وأضاف: "في مثل هذه الحالة سيكون لديك سائقان في الفريق يتصارعان بشدة".

واسترسل: "وولف يتذكر جيداً ما حدث خلال حقبة نيكو روزبرغ ولويس هاميلتون، وآخر ما يريده هو خلق بيئة فوضوية مماثلة".

واختتم: "وفوق كل ذلك، فإن ضم فيرستابن يعني المخاطرة بتطور ومسيرة كيمي. لذلك أعتقد أن مثل هذا القرار لا يحمل منطقاً".