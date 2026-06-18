تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

أنتونيللي يعترف: "لطالما كان هاميلتون إلى جانبي دائماً"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
أنتونيللي يعترف: "لطالما كان هاميلتون إلى جانبي دائماً"

بييرو فيراري: الفوز بالسباقات لا يهمنا.. الهدف بطولة العالم

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
بييرو فيراري: الفوز بالسباقات لا يهمنا.. الهدف بطولة العالم

بياستري "يخسر" شعبيته ومكانته

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
بياستري "يخسر" شعبيته ومكانته

"قلبي كان يخفق من شدة السعادة": هاميلتون يكشف أول أحاسيسه بعد فوز برشلونة

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
"قلبي كان يخفق من شدة السعادة": هاميلتون يكشف أول أحاسيسه بعد فوز برشلونة
فورمولا 1 جائزة برشلونة الكبرى

رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

يزعم سائق الفورمولا 1 السابق رالف شوماخر أن توتو وولف قدّم عرضاً لماكس فيرستابن، لكن الشروط المالية لذلك العرض كانت "منخفضة جداً بشكل متعمد".

تم التحرير:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

في ظل الاضطرابات وتراجع الأداء داخل فريق ريد بُل، انتشرت شائعات حول إمكانية فتح أبواب مرسيدس أمام بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، الذي أصبح مستقبله محل جدل واسع.

كما أن إعلان توتو وولف بشكل علني عن رغبته في العمل مع السائق الهولندي في العام الماضي لعب دوراً كبيراً في تغذية هذه الشائعات.

ويُشاع أن فيرستابن، الذي عبّر عن عدم رضاه عن القوانين الحالية وتغييرات السيارات، تلقى عرضاً رسمياً من مرسيدس.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

حيث قال سائق الفورمولا 1 السابق رالف شوماخر في بودكاست "باكستيج بوكسينغاسه": "لا يوجد حالياً مقعد شاغر لفيرستابن في فيراري".

وأكمل: "أما من جهة مرسيدس، فقد سمعت أن توتو وولف قدّم عرضاً لفيرستابن خلف الكواليس. لكن يبدو أن العرض كان سيئاً جداً من الناحية المالية لدرجة أنه لم يكن خياراً حقيقياً".

وأردف: "هذا هو الوضع خلف الأبواب المغلقة حالياً".

 

مرسيدس، التي بدأت الموسم بقوة وتصدرت الترتيب بعد الفوز بستة من أصل أول سبعة سباقات، تعيش حالياً فترة مميزة مع كيمي أنتونيللي الذي ينافس على البطولة.

ويرى رالف شوماخر أن توتو وولف يتبع استراتيجية مقصودة في تقديم عرض منخفض التكلفة لـ فيرستابن.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وبحسب شوماخر، فإن وولف يدرك أنه في حال استمرار مستوى سائقه أنتونيللي الشاب الصاعد، سيتعين عليه رفع شروط عقده ومرتبه بشكل كبير، باعتباره موهبة مستقبلية.

حيث قال شوماخر مفسراً سبب اعتقاده بأن العرض كان متعمداً: "أعتقد أن هذا كان قراراً مقصوداً بالكامل".

وأكمل: "كما قلت سابقاً: إذا كان كل شيء يسير وفق الخطة، ولدينا موهبة مستقبلية مثل كيمي أنتونيللي، فلماذا يجلب وولف ماكس فيرستابن، أغلى سائق في العالم؟".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

وأضاف: "في مثل هذه الحالة سيكون لديك سائقان في الفريق يتصارعان بشدة".

واسترسل: "وولف يتذكر جيداً ما حدث خلال حقبة نيكو روزبرغ ولويس هاميلتون، وآخر ما يريده هو خلق بيئة فوضوية مماثلة".

واختتم: "وفوق كل ذلك، فإن ضم فيرستابن يعني المخاطرة بتطور ومسيرة كيمي. لذلك أعتقد أن مثل هذا القرار لا يحمل منطقاً".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق "رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
رالف شوماخر في تصريح صادم: "مرسيدس قدمت لـ فيرستابن عرضاً غير مناسب "عمداً"

"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
"رفاهية عدم إكمال السباقات غير موجودة".. وولف منزعج من موثوقية مرسيدس

مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
مونتويا: مرسيدس قد تتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في سبا

فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيلنوف: الحمد لله.. ما زال فيرستابن في ريد بُل

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
شاهد المزيد