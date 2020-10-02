رالف شوماخر عن انسحاب هوندا من الفورمولا واحد: أمر مفاجئ وغير ذكي استراتيجيًا

فاجأت هوندا الجميع اليوم بإعلان مغادرتها لبطولة العالم للفورمولا واحد نهاية العام المُقبل، وذلك بعد ستّة مواسم أمضتها في البطولة منذ عودتها في 2015، وبالرُغم من بلوغ نجاحات مع ريد بُل وفريقها الرديف ألفا تاوري خلال الموسمين الماضيين.

وأوضح الصانع الياباني في بيانه بشأن قرار الانسحاب من منافسات الفورمولا واحد أنّ التخوّف من حجم الاستثمارات الكبير المطلوب من أجل تسيير برنامجه في البطولة ساهم في اتّخاذها لذلك القرار، إلى جانب سعيه نحو الانتقال إلى الطاقة الكهربائية بشكل كامل على منتجاته.

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وصرّح رالف شوماخر بأنّ هوندا حظيت بشراكة عظيمة مع ريد بُل، حيث تفاجأ مثل الجميع بالقرار المفاجئ للصانع الياباني.

فقال: "إنّه أمر مفاجئ بعض الشيء، وليس ذكيًا للغاية من الناحية الاستراتيجية في اعتقادي. كون هوندا حظيت بشراكة رائعة مع ريد بُل، كما أنّها علامة سيارات صغيرة للغاية".

وتابع: "أعتقد بأنّ ذلك هو مكمن المشكلة، حيث أنّ هوندا واجهت أرقامًا سيئة للغاية وكما تعلمون فإنّ الفورمولا واحد رياضة باهظة الثمن ومعقدة. ولذلك قرروا عدم الاستمرار".

وأضاف: "على ريد بُل الآن إيجاد شريك محرّك جديد، ومرسيدس لن تكون خيارًا ممكنًا. فليس هنالك أسس لإقامة علاقة ببساطة، ليس بعد على الأقل".

وأكمل: "هنالك مشكلة مشابهة في رينو، حيث أعتقد بأنّهم لم يكونوا سعداء للغاية بشراكتهم هناك، والآن سيكون الوضع أكثر صعوبة في ظل تولّي أبيتبول لمنصب الرئيس التنفيذي لألبين، أو إدارته الكاملة لبرنامج رياضة السيارات. لكن ما يزال هنالك متّسع من الوقت حتى نهاية 2021".

وأردف: "خيارٌ آخر متاح قد يتمثّل في صناعة محرّكك الخاص، فريد بُل تملك الطاقة والإمكانيات لذلك".

وبالحديث عمّا يعنيه ذلك بالنسبة لماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، قال شوماخر: "هوندا ستضغط بكل طاقتها بكل تأكيد، ولا أعتقد بأنّهم قاموا بعمل سيء، حيث أنّني واثق بأنّهم سيبذلون أقصى ما بوسعهم لمنح ماكس الفرصة التي يريدها، لذلك أعتقد بأنّ كلّ الأمور ستبقى مستقرة وسيظل هنالك محرّك جيّد على سيارة ريد بُل".

في المقابل، لا يرى شوماخر خطرًا في أن يتواجد ثلاثة مصنّعين للمحركات فقط في الفورمولا واحد.

حيث قال: "مرسيدس ستظل جزءًا من الفورمولا واحد مهما حصل، وعلينا الاعتراف بأنّ رينو قامت بعمل رائع كذلك ودومًا ما ارتقت لأعلى مستوى في برنامجها للزبائن، لذلك لا أرى أي خطر في أنّه قد لا يكون هنالك عدد كافٍ من المصنعين. وفي مرحلة ما، ربما في 2025/26، ما تزال هنالك تلك الشائعة بأنّ مجموعة فولكسفاغن وبورشه ستعودان إلى البطولة، وسيكون ذلك رائعًا بالطبع".