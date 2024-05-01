رالف شوماخر: سارجنت كان ليُطرَد منذ زمن بعيد في عهد فرانك ويليامز أو إيدي جوردان
يرى رالف شوماخر أن أداء لوغان سارجنت سائق ويليامز لا يبرر له البقاء في مقعده ضمن الفورمولا واحد، ويأمل أن يُتاح مقعده لابن أخيه، ميك شوماخر في 2025.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
أكد رالف شوماخر أن ميك، يمتلك القدرة، ويستحق أن يكون خلف مقود سيارة فورمولا واحد، مقارنة ببعض السائقين الآخرين الموجودين حالياً.
وكلامه هذا في إشارة إلى سارجنت، الأمريكي الذي تأخر خلف زميله في ويليامز، أليكسندر ألبون، في جميع الجولات. كما أن جميع المقاييس تشير إلى تأخره بشكل كبير للغاية عن ألبون، سواء في التصفيات أو السباقات.
حيث قال: "أنا مقتنع بأن ميك يمتلك الأفضلية ويستحق أن يتواجد خلف مقود سيارة فورمولا واحد مقارنة ببعض السائقين الآخرين الموجودين حالياً".
وأكمل معلقاً على سارجنت: "إنه يرتكب الكثير من الأخطاء، ويمكن رؤية ذلك".
وأضاف: "في الصين، خسر السيطرة على السيارة مجدداً، كما أن لغة جسده تكشف ذلك بكل وضوح".
وأردف: "أعتقد أن الفريق سيُسدي معروفاً لنفسه عبر إيجاد حلّ لهذه المشكلة".
ويتجه سارجنت إلى جولة ميامي على أرض موطنه. بالتالي ليس متوقعاً أن يتم إخراجه من الفريق قبل ذلك، لكن وبعد ميامي، فإن التكهنات تشير بشكل كبير إلى أنه سيُستبدل لبقية الموسم، لكن دون أية تأكيدات حيال هوية البديل.
وأكد رالف شوماخر مجدداً، أنه لو كان إيدي جوردان أو فرانك ويليامز موجودين لما منحا سارجنت أية فرصة إضافية.
فقال في مقابلة مع موقع Formel1.de على يوتيوب: "بالتأكيد يمكن الانتظار حتى ميامي. لكنني لا أتفهم كل هذا الصبر".
وأكمل: "إيدي جوردان أو فرانك ويليامز، ما كانا ليصبران كل هذا الصبر. لقد نشأتُ في فورمولا واحد مختلفة".
يشار إلى سارجنت تلقى الانتقادات كذلك في موسم 2023 الماضي، لكنه مُنح عقداً جديداً لموسم 2024، وربما يكون ذلك بسبب غياب بدائل مقنعة، لكن أداء الأمريكي لم يتحسن منذ ذلك الوقت.
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