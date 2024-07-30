رالف شوماخر: ريد بُل غير قادرة على إيجاد بديل عن نيوي
قال رالف شوماخر سائق الفورمولا واحد السابق، أن بيير واش، الذي تسلّم حالياً أغلب مهام أدريان نيوي بعد إعلان رحيله عن ريد بُل، ليس قادراً على الحلول بديلاً عن عبقري التصميم.
آدريان نيوي، كبير القسم التقني لدى ريد بُل مع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
بعد 19 عاماً أمضاها ضمن صفوف ريد بُل، أعلن نيوي رحيله عن العلامة النمساوية بنهاية موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.
ورغم أن نيوي لم يترك الفريق بعد، لكن أغلب مهامه تم تسليمها إلى واش.
ويرى شوماخر أن خروج نيوي من ريد بُل أحد أسباب تأخرها في معركة التطوير خلف مكلارين أو حتى مرسيدس.
ومؤخراً في المجر، صرّح ماكس فيرستابن أن التحديثات التي أدخلها الفريق "لم تكن جيدة بما يكفي".
من جهته، قال شوماخر، الذي يعمل كمعلق مع شبكة "سكاي": "بدأ كل شيء مع بداية الموسم".
وأكمل: "أحد أهم الأشخاص خرج من الفريق وأعتقد أن من حلّ مكانه غير قادر على أن يكون بديله".
وأردف: "تغيرت بعض الأمور في السيارة ويبدو أنها باتت أصعب في القيادة. كلا السائقان يواجهان صعوبة في قيادتها".
وتابع: "على ريد بُل إيجاد حلّ ما".
يشار أنه ومنذ آخر فوز لـ ريد بُل في إسبانيا، انخفض الفارق بين ريد بُل ومكلارين من 103 نقطة إلى 42 فقط.
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