رالف شوماخر: ريد بُل غير قادرة على إيجاد بديل عن نيوي

بعد 19 عاماً أمضاها ضمن صفوف ريد بُل، أعلن نيوي رحيله عن العلامة النمساوية بنهاية موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

ورغم أن نيوي لم يترك الفريق بعد، لكن أغلب مهامه تم تسليمها إلى واش.

ويرى شوماخر أن خروج نيوي من ريد بُل أحد أسباب تأخرها في معركة التطوير خلف مكلارين أو حتى مرسيدس.

ومؤخراً في المجر، صرّح ماكس فيرستابن أن التحديثات التي أدخلها الفريق "لم تكن جيدة بما يكفي".

من جهته، قال شوماخر، الذي يعمل كمعلق مع شبكة "سكاي": "بدأ كل شيء مع بداية الموسم".

وأكمل: "أحد أهم الأشخاص خرج من الفريق وأعتقد أن من حلّ مكانه غير قادر على أن يكون بديله".

وأردف: "تغيرت بعض الأمور في السيارة ويبدو أنها باتت أصعب في القيادة. كلا السائقان يواجهان صعوبة في قيادتها".

وتابع: "على ريد بُل إيجاد حلّ ما".

يشار أنه ومنذ آخر فوز لـ ريد بُل في إسبانيا، انخفض الفارق بين ريد بُل ومكلارين من 103 نقطة إلى 42 فقط.