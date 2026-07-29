تسبب عطل تقني في نظام الأعلام الزرقاء الآلي خلال جائزة المجر الكبرى في حالة من الفوضى أثناء تجاوز متصدري السباق للسيارات المتأخرة بفارق لفات. وبعد احتكاك سائق ويليامز كارلوس ساينز بمتصدر السباق أوسكار بياستري، بينما كان ينافس فرناندو ألونسو، قرر مراقبو السباق معاقبته بإضافة خمس ثوانٍ إلى زمنه.

وانضم معلق الفورمولا 1 رالف شوماخر إلى المنتقدين للواقعة، معتبرًا أن العقوبة لم تكن كافية على الإطلاق.

حيث قال: "ما فعله كان مستفزًا للغاية. في تلك اللحظة، لم يكن أي من السائقين الذين يجري تجاوزهم باللفات ينافس على النقاط. ثم يصل متصدر السباق، ويذهب ساينز ليصطدم بسيارته".

وتابع: "من وجهة نظري، هذا تصرف غير مقبول على الإطلاق. العقوبة القياسية البالغة خمس ثوانٍ لا تكفي في مثل هذه الحالة".

وأردف: "أعتقد أنه تجب معاقبة كارلوس ساينز أيضًا في السباق المقبل. ينبغي أن يحصل على عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في تصفيات زاندفورت. وإلا فإن ذلك سيشكل سابقة سيئة، فمثل هذه الأمور يجب ألا تحدث على الحلبة إطلاقًا".

ووصف شوماخر طريقة دفاع ساينز، وكذلك الموقف العام داخل حلبة السباق، بأنها لا تليق بالرياضة، قائلًا: "كل سائق يعرف جيدًا ما الذي يحدث على الحلبة".

واختتم: "لديك مهندس، وتطرح الأسئلة، كما أنك تنظر أيضًا إلى المرايا. وإذا قال لي سائق إنه لا يستطيع النظر إلى المرآة أثناء القيادة، فهذا يعني أن هذا المستوى يفوق قدراته، وعليه أن ينسحب من السباق. ما حدث كان يتعارض تمامًا مع جميع مبادئ الروح الرياضية".