رالف شوماخر: العلاقة بين ريد بُل وفيرستابن بدأت "تتدهور"
ألمح سائق الفورمولا 1 السابق رالف شوماخر إلى أن العلاقة بين ماكس فيرستابن وفريق ريد بُل أصبحت تشهد توترًا متزايدًا، مؤكدًا أن الخلاف بين الطرفين بات واضحًا للعيان.
ماكس فيرستابن ولورون ميكيز، ريد بُل
الصورة من قبل: صور جيتي امريكا الشمالية
بحسب رالف شوماخر، فإن بند الخروج الموجود في عقد ماكس فيرستابن، والذي يمتد حتى عام 2028 ويمنح السائق الهولندي إمكانية مغادرة الفريق قبل انتهاء العقد، يقف في صلب هذا التوتر.
وجاء تقييم رالف شوماخر بعد الأداء المخيب لـ فيرستابن في جائزة بريطانيا الكبرى.
خاصة وأن بطل العالم أربع مرات، الذي انسحب من السباق في سيلفرستون، لم يخفِ استياءه من المشاكل التي واجهها طوال عطلة نهاية الأسبوع.
ويبدو أن فيرستابن يشعر بإحباط متزايد بسبب المشاكل الميكانيكية في سيارة آر بي 22، والتي أثرت سلبًا على مستواه طوال الموسم، كما أن اللوائح التقنية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في موسم 2026 لم تُخفف من هذا الاستياء.
وأوضح رالف شوماخر، خلال ظهوره في بودكاست "باكستيج بوكسنغاسه" عبر شبكة سكاي سبورتس ألمانيا، إن حالة التوتر لا تقتصر على فيرستابن وحده.
حيث قال: "كان أكبر موضوع للنقاش خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة بريطانيا الكبرى، بالطبع، هو ريد بُل. أشعر أن الشائعات المتعلقة بماكس فيرستابن أصبحت تزداد قوة".
وأكمل: "هناك الكثير من الأحاديث في كواليس الفرق. ويبدو أن العلاقة بين الطرفين قد تدهورت بشكل كبير".
وأضاف: "بحسب ما سمعته، غادرت إدارة ريد بُل الحلبة مبكرًا. كما أن عدم تصريحهم بشكل واضح بأن فيرستابن لن يستخدم بند الخروج، رغم وجود جميع أفراد الإدارة خلال سباق ريد بُل رينغ، تسبب على ما يبدو في شعورهم بالاستياء منه".
ماكس فيرستابن، ريد بُل
وبحسب شوماخر، فإن المشكلة لا تقتصر على بند الخروج في العقد، إذ يرى السائق الألماني السابق أن عدم أخذ ريد بُل بملاحظات فيرستابن التقنية بالشكل الكافي أدى أيضًا إلى تراجع مستوى الثقة بين الطرفين.
وتابع: "أعتقد أنه بعد عطلة نهاية الأسبوع هذه، ومع انسحاب ماكس من السباق مرة أخرى، برزت مشكلة أخرى بوضوح".
واسترسل: "ما زلنا نتذكر المقابلة التي قال فيها أنه واجه مشكلة كبيرة في المحرك، وأن البطارية كانت فارغة، ما تسبب في خسارته الكثير من الوقت في المقطع الأخير".
واستكمل: "بحسب المعلومات التي حصلت عليها، لدى ماكس آراء مختلفة بشأن كيفية وموعد استخدام الطاقة، وكذلك بشأن الإعدادات التي تحتاجها السيارة. لكن الفريق يصر على تنفيذ بعض القرارات بالطريقة التي يراها مناسبة. لذلك يوجد خلاف حول هذه النقطة، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بعلاقة الثقة بين السائق والفريق".
وأردف: "في الوقت الحالي، هناك انطباع بأن الطرفين يبتعدان عن بعضهما البعض أكثر فأكثر. سيغادر جيانبيرو لامبيازي الفريق، ويُقال أنه لم يعد يتمتع بالتأثير نفسه الذي كان يمتلكه في السابق. هناك الكثير مما يحدث حاليًا".
واختتم: "أعتقد أن ريد بُل بدأ أيضًا في النظر إلى أسماء بديلة. فعلى سبيل المثال، هناك شائعات تتحدث عن أوسكار بياستري. ويُقال أنه غير سعيد في مكلارين. وسمعت أنه فقد ثقته بالفريق بعد سباق مونزا. لكن في المقابل، يُقال أيضًا أن مكلارين تستعد لتقديم عقد جديد لبياستري".
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